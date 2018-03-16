Банкиры объяснили, как округление чеков повлияет на цены в Украине

Решение Национального банка Украины (НБУ) прекратить чеканить монеты мелких номиналов и ввести правила по округлению сумм в чеках не окажет влияния на инфляцию, считают банкиры.

"Округление в пределах гривни не окажет влияния на инфляционные процессы. Де-факто большинство цен уже округлены самим рынком. Потребителей все больше приобщаются к культуре безналичных платежей и дальнейшее развитие рынка платежных карт и инфраструктуры минимизирует возможные временные неудобства переходного периода, так как при безналичной оплате округление не нужно", – сказала директор по операционной работе банка "Кредит Днепр" Галина Избинская.

Главный экономист Альфа-Банка Алексей Блинов придерживается схожей точки зрения.

"Округлению подлежат не цены, а денежные расчеты в наличной форме. Это не препятствует предприятиям торговли устанавливать "маркетинговые" цены с точностью до копейки, например, 19 грн 99 коп. ... "Подстраивания цен" на товары или услуги не произойдет. Соответственно, никакого влияния на инфляцию практика копеечного округления наличных платежей не окажет", – сказал он.

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Более того, округление сумм позитивно скажется на организации работы торговых сетей и даже может снизить цены, считает директор департамента инкассации ПУМБа Андрей Бодян.

"Округляться будет не цена отдельного товара, а общая стоимость покупки. По одной покупке клиент будет нести дополнительные расходы в несколько копеек, а по другой сможет компенсировать эти расходы. ... У торговцев возникает решение их проблемы по выдаче сдачи, следовательно, снизятся их расходы на покупку монет мелкого номинала (стоимость которых доходит до 700% номинала) и на реализацию обходных решений по выдаче сдачи (реализация пополнений счета, специальные бонусные карты и т.п.). А это потенциально может отразиться на ценах товаров в сторону их снижения", – пояснил Бодян.

При этом эксперты расходятся во мнениях о том, насколько большими будут расходы банков на оборудование из-за замены банкнот низких номиналов на монеты.

"Банки должны будут инвестировать значительные суммы на приобретение парка новых устройств или их модернизацию, так как существующие банкоматы и платежные терминали не предполагают приема монет. Терминалы с функцией приема монет могут заинтересовать компании, которые специализируются на приеме коммунальных и иных платежей с незначительной суммой среднего чека", – сказал Бодян.

По оценке Избинской, минимальный номинал банкнот для заправки банкоматов в 20 грн является достаточным.

"Средняя сумма снятия наличных в банкомате по итогам 2017 года превысила 1 650 грн, увеличившись за 10 лет почти втрое. Банкоматы и сейчас заправляются преимущественно банкнотами номиналом от 50 грн", – сказала она.

Напомним, изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен Национальный банк не будет, но прекратит печатать эти банкноты.