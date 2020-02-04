Нацбанк разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда

Правоохранителям уже не нужно решение суда, чтобы получить информацию у банков

/ Фото: AFP

В рамках борьбы с коррупцией правоохранителям позволили требовать от банков информацию о клиентах в обход положений о банковской тайне. В частности, им больше не требуется получать для этого решение суда. Такие изменения утверждены постановлением Национального банка Украины (НБУ) №13 от 31 января 2020 года.

В Нацбанке заявили, что эти изменения соответствуют положениям закона о незаконном обогащении.

"НБУ согласовал свои нормы с положениями принятого в октябре 2019 года закона о незаконном обогащении", – рассказали в пресс-службе регулятора.

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Поэтому теперь прокуратура, Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Служба безопасности Украины и Антимонопольный комитет могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая данные о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, на сумму 92,2 млрд гривен.

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В то же время Служба безопасности Украины в 2019 году заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников. Общая сумма взяток, которую требовали коррупционеры, составила более 65 млн гривен.

Напомним, Кабмин планирует "зачистки" коррупционеров в госорганах, поскольку премьер-министр Алексей Гончарук зол на налоговиков после коррупционного скандала в Одессе.

Украинские власти пожертвуют политическим рейтингом ради реального улучшения инвестиционного климата в Украине. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу Newsweek. Он сказал, что не возражает против снижения рейтингов, если это приводит к принятию жестких, но правильных решений.

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