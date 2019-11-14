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Бастующим горнякам перечислили миллиард гривен: Зеленский сделал заявление

14 ноября, 12:05

Люди всегда были и будут нашим приоритетом, заявил Зеленский

Горняки с шахты "Лесная"

Горняки с шахты "Лесная" / Фото: president.gov.ua

Министерство финансов перечислило бастующим горнякам, требовавшим погашения задолженности по зарплате, 1 млрд гривен. Об этом сообщается на официальных страничках президента Владимира Зеленского в соцсетях.

"Задолженность по заработной плате шахтерам погашена!

Спасибо Министерству финансов Украины за то, что услышали и решили проблему.

Вчера шахтерам Донбасса, Луганщины, Волыни и Львовщины перечислен 1 миллиард гривен. Деньги уже на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников.

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Люди всегда были и будут нашим приоритетом. А обеспечение отечественного производства угольной продукции является важнейшим для энергетической независимости Украины.

Спасибо всем, кто присоединился к решению этого вопроса!" – говорится в сообщении главы государства.

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Фото: flickr.com

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что премьер-министр Гончарук дал важное обещание шахтерам. Глава правительства также напомнил, что проблема с задолженностью шахтерам существует уже не первый год.

Как сообщалось ранее, госпредприятия увеличили долги по зарплатам горняков. В Украине по состоянию на сентябрь шахтерам государственных шахт, оказавшихся в критическом состоянии, задолжали и не выплатили почти 900 миллионов гривен.

В то же время 12 октября на заседании правительства было принято решение по долгам перед шахтерами. Накануне заседания премьер обещал, что Кабмин обратится к парламенту с просьбой урегулировать данную проблему.

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