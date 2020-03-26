Беднейшим странам мира хотят устроить кредитные каникулы из-за коронавируса

Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ), который ранее заявил о крупнейшем оттоке капитала за всю историю, призвали страны "Большой двадцатки" (G20) отложить взыскание долгов по кредитным договорам с правительствами самых бедных стран мира.

"Вспышка коронавируса может иметь серьезные экономические и социальные последствия для стран МАР (Международной ассоциации развития. – Ред.), где проживает четверть всего населения мира, а также две трети населения мира, живущие в условиях крайней нищеты. Мы призываем страны-члены G20 приостановить взыскание долгов с таких стран в соответствии с двусторонними кредитными соглашениями", – говорится в совместном заявлении финансовых организаций.

Так, ВБ и МВФ призвали страны G20 определить перечень государств, которые имеют неблагоприятную долговую ситуацию, и предоставить предложения по смягчению долговой нагрузки.

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Напомним, МВФ также предлагает объем экстренного финансирования. За помощью к фонду обратились почти 80 стран. МВФ готов задействовать весь свой кредитный потенциал, составляющий 1 триллион долларов. Кроме того, МВФ пополняет средства Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф для помощи беднейшим странам.

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Как сообщалось, распространение коронавируса в мире повлияло и на украинскую экономику. Валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, что случилось впервые с 2016 года.

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