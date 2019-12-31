Беларусь и Россия договорились о поставках газа, но только на два месяца

Фото: "Укртрансгаз"

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в последние часы 2019 года подписали протокол о ценах на газ для Беларуси на январь и февраль 2020 года. К слову, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь будет искать альтернативные источники поставок нефти.

"Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ для Республики Беларусь на январь и февраль 2020 года. Подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа с "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающие их до 2021 года", – сообщили в "Газпроме".

Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года, поясняет "Газпром".

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Между "Газпромом" и "Газпромом трансгаз Беларусь" действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики до конца 2019 года. В 2019 году республика получала газ по 127 долларов за тысячу кубометров.

Минск в рамках интеграционных процессов предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть практически в два раза. Однако российская сторона настаивает, что забегать со снижением цен на газ для Беларуси в условиях незавершенности союзного строительства было бы ошибочно. По информации белорусского президента Александра Лукашенко, Россия хочет повысить стоимость газа для Беларуси в 2020 году до 152 долларов за 1 тыс. кубометров.

Ранее 31 декабря состоялся почти часовой разговор президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которого детально обсуждалось согласование конкретных объемов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что 21 декабря в Минске прошел очередной митинг против интеграции с Россией. Это уже четвертая акция за последние две недели.

А в сентябрьском интервью представителям украинских СМИ президент Беларуси заверил в том, что его страна никогда не нападет на Украину, а он как главнокомандующий никогда не отдаст приказ атаковать.

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