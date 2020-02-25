Беларусь обвинила Россию в потере 2,5 млрд долларов из-за грязной нефти

При этом в Минске согласны на компенсацию и назвали сумму

Беларусь из-за России потеряла на экспорте нефти 2,55 млрд долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, говоря о последствиях скандала с грязной российской нефтью и ограничениями на вывоз нефтепродуктов из РФ.

"Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2,55 млрд долларов, – констатировал Макей. – Прирост по остальной номенклатуре продукции составил 1,84 млрд долларов, или 4,3%. Вроде неплохой показатель, однако этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере".

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При этом, как отметил зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, в соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Беларусь получит по 15 долларов за каждый баррель такого сырья.

"Уже подписан протокол, что российская сторона готова компенсировать. Идет работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода", - сказал Сизов.

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Напомним, Украина уже получила от России компенсациюза резервирование украинских производственных мощностей. Резервирование происходило во время вытеснения из украинской части нефтепровода "Дружба" грязной российской нефти.

Как сообщалось, весной 2019 года российскую нефть отказались принимать в Словакии и Венгрии, куда транспортирует нефть "Укртранснафта". Єто произошло из-за попадания хлорорганических соединений в нефтепровод "Дружба". В итоге "Укртранснафта" вынужденно останавливала транзит с 25 апреля по 11 мая и с 17 по 21 мая 2019 года..

Только 22 января 2020 года "Укртранснафта" отчиталась о полном вытеснении российской нефти с повышенным содержанием хлорорганики с украинского участка нефтепровода "Дружба" и с территории Украины в целом.

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