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Беларусь отказывается от российского мяса

Сегодня, 06:40

Временные ограничения вводятся с 9 августа, речь идет о свинине, а также козах и овцах

/ Фото: Pixabay

Беларусь с пятницы, 9 августа, ограничивает поставки свинины из Приморского края (Россия) из-за африканской чумы свиней (АЧС), а также ввоз овец и коз из Московской области из-за оспы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.

"По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Приморского края зарегистрирован случай заболевания свиней АЧС. В связи с этим с 9 августа вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины, в том числе мяса диких кабанов", – сказано в сообщении.

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Кроме того, под запрет попало пищевое свиноводческое сырье и продукты его переработки, кожевенное, рогокопытное и кишечное сырье, щетина и охотничьи трофеи, полученные от животных восприимчивых видов.

По данным Минсельхозпрода, из Московской области запрещен ввоз убойных, племенных и пользовательских овец и коз, восприимчивых диких животных, зоопарковых и цирковых мелких парнокопытных (овцы, козы, ламы, туры, муфлоны, козероги, косули), молока и молочной продукции от этих животных, кожевенного, рогокопытного, мерлушкового сырья, шерсти и козьего пуха.

Новости "Сегодня" сообщали, что в июле президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к декабрю Минск и Москва должны уладить все спорные вопросы в отношении интеграции с Россией.

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Россия Беларусь мясо импорт свинина овцы козы АЧС

Источник: ТАСС

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