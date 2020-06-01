Беларусь пересмотрит ставки экспортных пошлин на нефть

Беларусь, которой российский "Газпром" отказал в пересмотре цен на энергоносители до выплаты задолженности, с 1 июня 2020 года повышает ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты на 22% после их резкого снижения на 87% с 1 мая.

Новый размер экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), утвержден постановлением правительства N316.

Так, с 1 июня ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 8,3 долларов за 1 тонну (ранее – 6,8 долларов).

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Пошлина на прямогонный бензин повышена с 3,7 долларов до 4,5 долларов за 1 тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты – с 2 долларов до 2,4 долларов за 1 тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

До 1 мая экспортные пошлины также снижались. С 1 апреля 2020 года пошлины были уменьшены на 22,3% после снижения на 14,8% с 1 марта 2020 года.

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Беларусь с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что нефть из Саудовской Аравии начинает поступать на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

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Госсекретарь США Майкл Помпео уже заявил, что Вашингтон готов удовлетворить потребности Минска в энергоносителях.

Напомним, Беларусь не устраивают цены на российскую нефть и она ищет альтернативные источники поставок.

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