Українська
$ 26,87
29,93
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Беларусь пересмотрит ставки экспортных пошлин на нефть

1 июня, 19:29

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Ранее Беларусь снижала ставки экспортных пошлин

Беларусь, которой российский "Газпром" отказал в пересмотре цен на энергоносители до выплаты задолженности, с 1 июня 2020 года повышает ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты на 22% после их резкого снижения на 87% с 1 мая.

Новый размер экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), утвержден постановлением правительства N316.

Так, с 1 июня ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 8,3 долларов за 1 тонну (ранее – 6,8 долларов).

Реклама

Пошлина на прямогонный бензин повышена с 3,7 долларов до 4,5 долларов за 1 тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты – с 2 долларов до 2,4 долларов за 1 тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

До 1 мая экспортные пошлины также снижались. С 1 апреля 2020 года пошлины были уменьшены на 22,3% после снижения на 14,8% с 1 марта 2020 года.

В тренде
Рынок труда в Украине: кто и где сможет найти новую работу

Беларусь с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что нефть из Саудовской Аравии начинает поступать на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

Реклама

Госсекретарь США Майкл Помпео уже заявил, что Вашингтон готов удовлетворить потребности Минска в энергоносителях.

Напомним, Беларусь не устраивают цены на российскую нефть и она ищет альтернативные источники поставок.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нефть экспорт Беларусь пошлины

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Юзик показал доходы и расходы за год депутатства
Юзик показал доходы и расходы за год депутатстваЭкономика
Новая пенсионная реформа: ТОП-5 новшеств для пенсионеров
Новая пенсионная реформа: ТОП-5 новшеств для пенсионеровЭкономика
Кредит не дороже 200% и
Кредит не дороже 200% и "этический кодекс" для коллекторов: как новые правила НБУ повлияют на украинцевЭкономика
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят Россию
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят РоссиюСША
Дешевые запасы кончились: цены на автогаз растут
Дешевые запасы кончились: цены на автогаз растут "семимильными шагами"Авто
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитет
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитетПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять