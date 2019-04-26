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Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть в Украину

26 апреля, 15:51

Постановление белорусского правительства вступает в силу 1 мая

Фото: REUTERS / Brendan McDermid
Фото: REUTERS / Brendan McDermid.

Беларусь с 1 мая повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты для стран, не входящих в Евразийский экономический союз, в том числе для Украины. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщается на национальном правовом интернет-портале республики.

Данное решение содержится в постановлении Совета министров от 25 апреля.

"В Беларуси предусмотрено повышение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", – говорится в сообщении.

Ставка экспортной пошлины с мая составит:

  • на сырую нефть – 104,6 доллара за тонну (ранее – 97,4 доллара);
  • на прямогонный бензин – 57,5 доллара за тонну (ранее – 53,5 доллара);
  • на товарные бензины – 31,3 доллара за тонну (ранее – 29,2 доллара);
  • на легкие, средние дистилляты – 31,3 доллара за тонну (ранее – 29,2 доллара);
  • на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – 31,3 доллара за тонну (ранее – 29,2 доллара).

Напомним, последний раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и нефтепродуктов менялись 1 апреля. Тогда они также были повышены.

Ранее сообщалось, что 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В связи с этим Беларусь намерена требовать с "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти. Сырье с повышенным содержанием хлоридов рождает риск серьезных аварий для нефетеперабатывающих заводов и логистической системы.

Из-за проблем с некачественной нефтью из РФ Беларусь остановила экспорт бензина и дизеля в Украину, Польшу и страны Балтии. Минску необходимо обеспечивать возросшие потребности внутреннего рынка, ведь импорт нефти из России ограничен. 

Сегодня в Минске проходят экстренные переговоры представителей Беларуси, России, Польши и Украины о ситуации с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба".

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн дал комментарий "Сегодня" по данному вопросу. Подробнее читайте в статье: "Дефицита топлива не будет: эксперт успокоил автолюбителей".

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии. Таким образом, после остановки транзита через Украину и Польшу работа нефтепровода фактически заблокирована.

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Тег нефть, экспорт, Беларусь, пошлины, евразийский союз, нефтепродукты

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Сегодня

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