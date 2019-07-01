Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть

Соответствующее решение приняло белорусское правительство 28 июня

Фото: "Белнефтехим".

Беларусь с 1 июля снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, хотя в июне они были повышены.

Об этом говорится в постановлении белорусского правительства от 28 июня 2019 года, сообщается сегодня на национальном правовом интернет-портале республики.

Ставки пошлин с июля составляют (за тонну):

на сырую нефть – 100,3 долл. (ранее – 110,4 долл.);

на прямогонный бензин – 55,1 долл. (ранее – 60,7 долл.);

на товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – 30 долл. (ранее – 33,1 долл.).

Снижение экспортных пошлин на нефть Минском происходит на фоне скандала с "грязной" российской нефтью, который возник в конце апреля. На данный момент Беларусь, как и Украина, возобновили ее транзит. При этом в июне в "Укртранснафте" заявили, что на очистку украинского участка "Дружбы" от некачественной нефти из России понадобится от трех до пяти месяцев.

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