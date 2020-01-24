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Беларусь вслед за Европой запретила украинскую курятину

24 января, 14:42

Вспышка птичьего гриппа в Украине вредит экспортерам мяса

/ Фото: Pixabay

Вслед за тем, как Европейский Союз закрыл границы для куриного мяса из Украины из-за птичьего гриппа, аналогичное решение приняла Беларусь. Об этом сообщили в ветеринарном и продовольственном надзоре белорусского Минсельхозпрода.

При том, что ЕС не стал запрещать ввоз украинских яиц и продукции из них, Беларусь ввела более строгие ограничения, однако не для всей страны, а лишь для Винницкой области. Так, в соседнюю страну теперь нельзя ввозить:

  • живую птицу;
  • инкубационные яйца;
  • диких, зоопарковых и цирковых животных, которые восприимчивы к птичьему гриппу;
  • мясо птицы;
  • яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты переработки куриных яиц,
  • пух и перья;
  • корма и кормовые добавки из птицы, а также растительного происхождения (за исключением кормов для кошек и собак).

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"Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь такой продукции из Винницкой области отменены", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Госпродпотребслужбе Украины также напомнили о правилах покупки и употребления мяса птицы и яиц, которые нужно соблюдать, чтобы не заболеть птичьим гриппом.

Как сообщалось, в начале января 2020 года в соседней с Украиной Польше зафиксировали вспышку птичьего гриппа. При этом поляки отмечали гибель птицы в районах возле Украины и Беларуси. Позже вспышка птичьего гриппа была зафиксирована и в Винницкой области.

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Источник: Сегодня

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