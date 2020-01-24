Беларусь вслед за Европой запретила украинскую курятину

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Вслед за тем, как Европейский Союз закрыл границы для куриного мяса из Украины из-за птичьего гриппа, аналогичное решение приняла Беларусь. Об этом сообщили в ветеринарном и продовольственном надзоре белорусского Минсельхозпрода.

При том, что ЕС не стал запрещать ввоз украинских яиц и продукции из них, Беларусь ввела более строгие ограничения, однако не для всей страны, а лишь для Винницкой области. Так, в соседнюю страну теперь нельзя ввозить:

живую птицу;

инкубационные яйца;

диких, зоопарковых и цирковых животных, которые восприимчивы к птичьему гриппу;

мясо птицы;

яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты переработки куриных яиц,

пух и перья;

корма и кормовые добавки из птицы, а также растительного происхождения (за исключением кормов для кошек и собак).

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"Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь такой продукции из Винницкой области отменены", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Госпродпотребслужбе Украины также напомнили о правилах покупки и употребления мяса птицы и яиц, которые нужно соблюдать, чтобы не заболеть птичьим гриппом.

Как сообщалось, в начале января 2020 года в соседней с Украиной Польше зафиксировали вспышку птичьего гриппа. При этом поляки отмечали гибель птицы в районах возле Украины и Беларуси. Позже вспышка птичьего гриппа была зафиксирована и в Винницкой области.

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