Беларусь ждет качественную нефть из России: названы сроки

Речи о полном восстановлении работы нефтепровода "Дружба" пока не идет

Иллюстрация: REUTERS / Vasily Fedosenko.

После скандала с качеством российской нефти соответствующее стандартам черное золото поступит на территорию Беларуси не ранее 23:00 2 мая. Об этом сообщили в концерне "Белнефтехим". Отмечается, что прокачка качественный нефти в направлении Беларуси началась вечером 29 апреля.

"С учетом скорости и графика движения нефти, а также расстояния – 106 км от ЛПДС "Унеча" до границы (Беларуси. – Ред.) прибытие нефти на белорусскую территорию ожидается не ранее 23:00 2 мая 2019 года", – сказал представитель пресс-службы.

В концерне подчеркнули, что речь о полном восстановлении транспортировки пока не идет.

"Принятые меры позволят восстановить работу лишь одной нитки трубопровода "Дружба". Полное восстановление потребует нескольких месяцев напряженной работы", – подчеркнул представитель "Белнефтехима".

Напомним, "Белнефтехим" зафиксировал проблемы с качеством российской нефти 19 апреля. Содержание хлорорганических соединений в поступающей нефти Urals в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. Из-за этого оба белорусских НПЗ – Мозырский и "Нафтан" – сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Позже в России подтвердили факт загрязнения нефти дихлорэтаном – токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов. Это вещество обладает сильными коррозийными свойствами.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

А 25 апреля украинская государственная "Укртранснафта" приостановила транзит российской нефти плохого качества по магистральному нефтепроводу "Мозырь – Броды" ("Дружба"). Аналогичные решение приняли операторы участков нефтепровода в Польше и Словакии.

На этом фоне оптовые цены на бензин и дизтопливо в Украине выросли, что, по мнению экспертов, не имеет оснований, поскольку дефицита дизеля нет.

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