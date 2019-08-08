Белорусский участок "Дружбы" очистили от "грязной" российской нефти

Фото: "Полоцктранснефть Дружба" (Беларусь)

Белорусский участок нефтепровода "Дружба" полностью очищен от загрязненной российской нефти. Об этом сообщил сегодня, 8 августа, директор компании "Полоцктранснефть Дружба" Василий Дроботов.

"Система [предприятия] "Полоцктранснефть Дружба" полностью очищена от нефти с содержанием хлорорганики. По сути дорожная карта выполнена в части очистки белорусской части магистральных нефтепроводов на своей территории от загрязненной хлоридами российской нефти", – сказал он.

При этом Дроботов добавил, что в соответствии с дорожной картой очистку планировалось завершить к 15 августа.

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Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

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В апреле 2019 года концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе", который обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Украину и Польшу. Транзит и переработка нефти были остановлены.

25 апреля 2019 года "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка "Дружбы" из-за некачественной нефти, а возобновила транзит в страны Евросоюза только 11 мая. Однако через шесть дней украинский оператор вновь приостановил транспортировку и восстановил ее 21 мая. Причина повторной остановки состояла в том, что европейским партнерам понадобилось дополнительное время на проведение подготовительных мероприятий. 31 июля украинская компания получила первую часть компенсации от российской стороны.

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