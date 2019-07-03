Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Фото: Анастасия Искрицкая

Цены на горючее в Украине упали. Бензины и дизтопливо за месяц подешевели на 10-17 копеек, автогаз – на 34. Хотя были предпосылки к тому, чтобы ценники на стелах  автозаправочных сетей пошли вверх. Так, с 1 июня Россия ограничила поставки  нефтепродуктов в Украину через свою территорию.

Продолжат ли цены на автомобильное топливо падать и в июле, разбирался сайт "Сегодня".

Что повлияло на падение цен в июне

За месяц дизтопливо упало в цене на 17 коп/л, а бензины – на 10-12 коп./л.

На цены повлияли спрос и предложение, говорит эксперт энергорынка Леонид Косьянчук. Перебои поставок нефтепродуктов были, но быстро уладились. 

"Когда Россия ввела ограничения, была опасность срыва поставок. Но рынок отреагировал достаточно адекватно и поначалу цены выросли. А когда стало понятно, что ресурса хватает, то цены пошли вниз. Курс гривни тоже не повлиял, поскольку держится стабильным", – говорит Косьянчук.


Цены на автогаз с 3 июня по 1 июля по Украине снизились на 34 копейки. АЗС опустили цены, потому что они были завышены из-за риска сокращения поставок из России и Казахстана. Срыв поставок действительно был реален. Из-за российских ограничений на провоз нефтепродуктов в Украину казахи приостановили поставки сжиженного газа в нашу страну.

"Большого сокращения поставок, как ожидали трейдеры, не произошло. Поэтому рынок начал стабилизироваться и цены откатились назад", – рассказывает Артем Куюн, заместитель директора "Консалтинговой группы А-95".

На июль квоты на ввоз в Украину нефтепродуктов РФ все-таки скорректировала. И угрозы ограничений поставок уже нет. Это и повлияло на снижение и стабилизацию цен как бензинов и дизтоплива, так и автогаза.

"Вопрос с поставками пока решен, мы не ожидаем сбоев. Но от российских чиновников можно ожидать чего угодно", – отмечает Куюн.

Что будет с ценами в июле

На стоимость горючего могут повлиять нововведения от правительства. Чтобы хранить и продавать нефтепродукты надо получить лицензию. С 1 июля в Украине началась реформа системы контроля оборота горючего. Это должно уменьшить долю "серого" рынка. По данным Нефтегазовой ассоциации Украины, 20% дизеля и 50% автогаза  в стране продаются нелегально.

По новым правилам, все субъекты, которые хранят и продают горючее, должны получить лицензию. Это касается и агросектора, который закупает дизтопливо в больших объемах. Все, кто получит лицензию, будут находиться в базе Фискальной службы, и можно будет легко проверить, легальная АЗС, или нет. Кроме этого, на нефтебазах установят акцизные счетчики по выдаче топлива - то есть введут тотальный контроль за перемещением нефтепродуктов. 

"Действительно, есть проблема. Большое количество субъектов на 1 июля не получили лицензии. Пока этого не заметно, но если государство подойдет к этой ситуации жестко, то это может спровоцировать дефицит на региональных рынках и это может привести к росту цен. В больших городах вряд ли, потому что там работают крупные сети. А что касается провинции, то там есть проблемы. В ходе легализации рынка заправочных станций может стать меньше, и это будет иметь соответствующие последствия", – говорит Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

Фото: Getty Images

На сегодня есть предпосылки для стабильности, считает Артем Куюн. При этом еще какое-то время может продолжиться корректировка цен к низу: "На рынке есть достаточный запас прочности, чтобы сдерживать цены. Перспектив для роста цен точно нет, но и к существенному падению причин тоже нет" .

Если россияне, предположим, введут санкции, как ожидалось, то это может привести к резкому росту цен. Этого пока не произошло.

Что влияет на цены

"Мы покупаем бензин за валюту, государство начисляет налоги на топливо в евро – валюте, которая по Украине не ходит, и пересчитывается по курсу Нацбанка. А потом операторы через межбанк пробуют за вырученные от продажи гривни купить евро, чтобы закупить новую партию", – поясняет Леонид Косьянчук.

Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится АЗС дороже, из-за чего приходится поднимать цены.

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. В Украине перерабатывается не так много нефти, чтобы эти объемы влияли на цены. Значительное влияние на стоимость автомобильного топлива оказывает курс валют. По прогнозам Всемирного банка, средняя цена на нефть в 2019 и 2020 годах составит до 67 долларов за баррель. Цены на горючее в Украине будут зависеть от внешнего рынка и курса доллара. Национальный банк Украины прогнозирует, что доллар в 2019-м может стоить 29,4 грн. К тому же, ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть, зависит от стабильности гривни.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Луцке умелец заменил бензиновый двигатель в авто двигателем на дровах.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бензин, дизтопливо, нефтепродукты, автозаправка, горючее, автогаз

Вы сейчас просматриваете новость " Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Виталий Андроник

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожье накрыли подпольную заправку: изъяли товара на миллион гривен

Вчера, 11:20

Правоохранители обнаружили нарушение в рамках операции "Акциз-2019"

Россия возвращает поставки автогаза в Украину к полному объему

28 июня, 11:50

Импорт российского сжиженного газа в Украину заметно снижался из-за санкций

Нелегальные заправки и "паленый" дизель бьют по бюджету Украины: названа сумма потерь

26 июня, 11:33

В отраслевой ассоциации призывают ужесточить контроль за оборотом топлива

Что будет с рынком топлива этим летом: обещают взлет цен и дефицит

16 июня, 07:19

Больше всего может подорожать газ для автомобилей

Инцидент в Оманском заливе: как он отразится на цене бензина

14 июня, 23:42

По словам эксперта, биржевые спекулянты уже использовали этот инфоповод

Цены на дизтопливо и автогаз могут взлететь: чего ждать автовладельцам в июне

4 июня, 08:49

1 июня вступили в силу санкции России: ввоз горючего в Украину сократится

На какой руке следует измерять артериальное давление?

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

6 привычек, которые программируют на бедность

Пятнадцать подсказок человеку свыше

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"

Казахстанские певицы, выбравшие мужчин моложе себя

"Ты был лучиком света": Хэмилтон скорбит по умершему мальчику

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

Вчера, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

В Донецке замечены крупные змеи, – соцсети

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь