Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Фото: Анастасия Искрицкая

Цены на горючее в Украине упали. Бензины и дизтопливо за месяц подешевели на 10-17 копеек, автогаз – на 34. Хотя были предпосылки к тому, чтобы ценники на стелах автозаправочных сетей пошли вверх. Так, с 1 июня Россия ограничила поставки нефтепродуктов в Украину через свою территорию.

Продолжат ли цены на автомобильное топливо падать и в июле, разбирался сайт "Сегодня".

Что повлияло на падение цен в июне

За месяц дизтопливо упало в цене на 17 коп/л, а бензины – на 10-12 коп./л.

На цены повлияли спрос и предложение, говорит эксперт энергорынка Леонид Косьянчук. Перебои поставок нефтепродуктов были, но быстро уладились.

"Когда Россия ввела ограничения, была опасность срыва поставок. Но рынок отреагировал достаточно адекватно и поначалу цены выросли. А когда стало понятно, что ресурса хватает, то цены пошли вниз. Курс гривни тоже не повлиял, поскольку держится стабильным", – говорит Косьянчук.





Цены на автогаз с 3 июня по 1 июля по Украине снизились на 34 копейки. АЗС опустили цены, потому что они были завышены из-за риска сокращения поставок из России и Казахстана. Срыв поставок действительно был реален. Из-за российских ограничений на провоз нефтепродуктов в Украину казахи приостановили поставки сжиженного газа в нашу страну.

"Большого сокращения поставок, как ожидали трейдеры, не произошло. Поэтому рынок начал стабилизироваться и цены откатились назад", – рассказывает Артем Куюн, заместитель директора "Консалтинговой группы А-95".

На июль квоты на ввоз в Украину нефтепродуктов РФ все-таки скорректировала. И угрозы ограничений поставок уже нет. Это и повлияло на снижение и стабилизацию цен как бензинов и дизтоплива, так и автогаза.

"Вопрос с поставками пока решен, мы не ожидаем сбоев. Но от российских чиновников можно ожидать чего угодно", – отмечает Куюн.

Что будет с ценами в июле

На стоимость горючего могут повлиять нововведения от правительства. Чтобы хранить и продавать нефтепродукты надо получить лицензию. С 1 июля в Украине началась реформа системы контроля оборота горючего. Это должно уменьшить долю "серого" рынка. По данным Нефтегазовой ассоциации Украины, 20% дизеля и 50% автогаза в стране продаются нелегально.

По новым правилам, все субъекты, которые хранят и продают горючее, должны получить лицензию. Это касается и агросектора, который закупает дизтопливо в больших объемах. Все, кто получит лицензию, будут находиться в базе Фискальной службы, и можно будет легко проверить, легальная АЗС, или нет. Кроме этого, на нефтебазах установят акцизные счетчики по выдаче топлива - то есть введут тотальный контроль за перемещением нефтепродуктов.

"Действительно, есть проблема. Большое количество субъектов на 1 июля не получили лицензии. Пока этого не заметно, но если государство подойдет к этой ситуации жестко, то это может спровоцировать дефицит на региональных рынках и это может привести к росту цен. В больших городах вряд ли, потому что там работают крупные сети. А что касается провинции, то там есть проблемы. В ходе легализации рынка заправочных станций может стать меньше, и это будет иметь соответствующие последствия", – говорит Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

Фото: Getty Images

На сегодня есть предпосылки для стабильности, считает Артем Куюн. При этом еще какое-то время может продолжиться корректировка цен к низу: "На рынке есть достаточный запас прочности, чтобы сдерживать цены. Перспектив для роста цен точно нет, но и к существенному падению причин тоже нет" .

Если россияне, предположим, введут санкции, как ожидалось, то это может привести к резкому росту цен. Этого пока не произошло.

Что влияет на цены

"Мы покупаем бензин за валюту, государство начисляет налоги на топливо в евро – валюте, которая по Украине не ходит, и пересчитывается по курсу Нацбанка. А потом операторы через межбанк пробуют за вырученные от продажи гривни купить евро, чтобы закупить новую партию", – поясняет Леонид Косьянчук.

Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится АЗС дороже, из-за чего приходится поднимать цены.

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. В Украине перерабатывается не так много нефти, чтобы эти объемы влияли на цены. Значительное влияние на стоимость автомобильного топлива оказывает курс валют. По прогнозам Всемирного банка, средняя цена на нефть в 2019 и 2020 годах составит до 67 долларов за баррель. Цены на горючее в Украине будут зависеть от внешнего рынка и курса доллара. Национальный банк Украины прогнозирует, что доллар в 2019-м может стоить 29,4 грн. К тому же, ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть, зависит от стабильности гривни.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Луцке умелец заменил бензиновый двигатель в авто двигателем на дровах.

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