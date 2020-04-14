Бензин и газ в Украине могут еще подешеветь – эксперт

По мнению эксперта Центра Разумкова, цены могут падать вплоть до июня

Цены на бензин и газ в Украине могут снижаться вплоть до июня, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Специалисты напоминают о том, что Организация стран-экспортеров нефти договорилась о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Это сделано для поддержки цен на нефть в условиях пандемии коронавируса.

Больше всего от новых правил пострадает Россия, считают эксперты. Ее месторождения, по словам специалистов, не гибки и не приспособлены резко реагировать на спрос и предложение.

"Объективно цены на природный газ должны снижаться до июня – еще на 25%. Что касается цен на нефтепродукты, здесь тоже есть потенциал снижения – минимум на 10-15%. Но, опять же, как это произойдет – трудно сказать. Как сработает Антимонопольный комитет? Каким будет падение спроса? Потому что чем большим будет падение спроса, тем ниже будут цены", – объяснил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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В то же время аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону Oanda Джеффри Хэлли считает, что производителям нефти будет тяжело реагировать на снижение спроса, вызванного пандемией коронавируса.

"Я не вижу возможности возврата потребления к прежним уровням до 2021 года. Даже при постепенном восстановлении экономической активности нефтедобывающим странам будет довольно сложно ограничить добычу в соответствии с реальным спросом на нефть", – рассказал Bloomberg аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону Oanda Джеффри Хэлли.

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