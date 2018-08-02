Бензин подорожал: чего ждать водителям в августе

Две крупные сети АЗС подняли цены на автозаправках на 50 копеек. За ними подтянутся и остальные, считают эксперты

В первые дни августа заправить полный бак автомобиля на 48 литров бензином А95+ стало на 9,5 гривни дороже, чем месяц назад. Это первое подорожание за лето. Дело в том, что с февраля курс гривни к доллару укреплялся. Только в мае цены на бензин немного выросли после санкций США против Ирана, однако уже в июне начали снижаться. Весь июль цены на горючее оставались стабильными. 1 августа бензин и дизтопливо в сетях АЗС ОККО и WOG подорожали на 50 коп./л, Об этом говорится в сообщении enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95. Эксперты ожидают, что скоро и остальные автозаправки подкорректируют цены на стелах.

Как изменяться цены на бензин в августе, узнавал сайт "Сегодня".

Почему подорожал бензин

Цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины импорта топлива в Украину приходится на эти три страны.

Большое влияние на цену оказывает курс валют. Сети АЗС покупают топливо за доллары или евро, но прибыль получают в гривне. Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится компаниям дороже, из-за чего приходится поднимать цены.

Фото: motointegrator.de

К тому же, ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть, зависит от стабильности гривни.

"Подорожание было ожидаемым. Есть две причины. 80% горючего завозится, и гривна начала обесцениваться. Только из-за проседания гривни цены можно поднимать уже на 40-50 копеек. А если учесть, что в последние недели подорожали нефтепродукты на границе на 2%, то это еще 20 копеек. То есть экономически обоснованным является поднятие стоимости топлива где-то 60-70 копеек уже сегодня", – говорит директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Однако цены можно было придержать, считает эксперт. Например, уменьшив размер скидки для лояльных клиентов. Но видимо, сети АЗС готовятся к тому, что гривня и далее будет падать. Прогнозы по курсу у экспертов неутешительные: в сентябре ожидают курса 27-28 грн/доллар, а зимой и вовсе 30-32 грн/доллар.

Что будет с ценами в августе

В ближайшие дни на повышение цен в крупных АЗС отреагируют и другие сети, считают эксперты.

"Каждая сеть АЗС мониторит конкурентов вокруг себя. Драйвером роста цен являются компании с премиум сегментом, и сегодня они первыми это сделали. Поэтому мы ожидаем, что завтра-послезавтра по регионам, может, не на 50 копеек, но на какой-то процент будет подорожание", – говорит Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO.

Будут ли остальные АЗС поднимать цены – это будет зависеть от того, насколько крепко они держатся, насколько они конкурентны, считает Рябцев. Если крепко, они могут где-то около недели удерживать цены на нижнем уровне, чтобы увеличить объемы реализации, но если запаса прочности нет, то они будут следовать за рынком, также повышая цены.

"В августе мы ожидаем продолжения ползучей девальвации гривни и постепенного повышения стоимости сырой нефти на мировом рынке из-за роста спроса. Если стоимость нефти повысится до 78 долл/баррель, а курс доллара составит 27,5 гривни, то цены на топливо в Украине могут повыситься на 4-5% по итогам месяца. В первую очередь, это происходит из-за сокращения нефтепереработки в Украине, как следствие завозятся готовые импортные нефтепродукты с высокой добавленной стоимостью", – рассказал Вадим Бардась, инвестаналитик European Analytical Centre.

Если нефть дорожает на 1%, то стоимость бензина вырастает на 10 копеек за литр через две недели. Примерно за 11-13 дней бензин из-за границы или с завода поступает на заправку.

А если доллар дорожает на одну гривню, это приводит к поднятию цен на бензин и дизтопливо на 60 копеек за литр через две недели, отмечает Геннадий Рябцев.

Согласно прогнозу Минэкономразвития на 2019-2021 годы, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением ее до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.