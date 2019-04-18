Бердянск зовет на отдых: какими будут цены этим летом и что предложат туристам

Посетителям курортного города обещают доступный сервис

Фото: Сегодня

Оздоровительный сезон в Бердянске Запорожской области, на побережье Азовского моря, стартует с 1 июня. Хотя купаться можно уже в мае, и город с марта готовит пляжи к туристическому сезону. Представители горвласти посетили Киев и рассказали, что готовы предложить посетителям в 2019 году и по каким ценам.

Каждый год курортный город посещает около 1,5 млн туристов, в том числе иностранцы. Однако на такой поток городу областного значения удалось выйти всего несколько лет назад. В горсовете признались: война на востоке стала вызовом для имиджа Бердянска.

"В 2015 году было 200-300 тысяч приезжих. Одна из причин, как некоторые СМИ писали: "в Бердянске продолжаются военные действия". А не говорили, что это село Бердянское Донецкой области", – вспоминает глава горсовета Владимир Чепурный.

Главную ставку курорт на побережье Азовского моря делает на отдых с детьми.

"Каждый год 10 детских учреждений отдыха и оздоровления принимают более 20 тысяч детей", – отметила начальница отдела туризма Виктория Мищенко.

Власть инвестирует средства в коммунальный детский оздоровительный центр "Красная гвоздика", в частности, в инфраструктуру для развлечений и спортивного развития подрастающего поколения. Путевка в него стоит от 13 000 грн, в другие детские санатории – от 9 000 грн.

Также на май – август анонсировали ряд фестивалей с участием детей.

В горсовете подчеркнули: проживание и питание Бердянске доступны рядовому украинцу.

"В городе созданы условия для комфортного отдыха, оздоровления, полноценного питания… [Функционирует] около 200 учреждений общественного и ресторанного питания. Цена достаточно невысокая. К примеру, средняя стоимость чека в ресторанах и кафе города на одного человека – около 300 грн. В учреждениях общественного питания, столовых – комплексный обед можно купить за 50–60 грн", – отметила заммэра Юлия Дойнова.

Размещение у частных лиц обойдется от 80 гривен с человека, в санатории или отеле – от 300 гривен. Тому, кто приехал на лечение, проживание с учетом процедур оценивается в сумму от 900 грн.

Кроме того, власти Бердянска пообещали чистые и безопасные пляжи, а также отремонтированные дороги.

Ранее мы писали о растущем интересе иностранных туристов к Украине. Увеличились также и поступления от рекреации. Так, в сводный бюджет Украины от предприятий туристической отрасли в 2018 году поступило 4,2 млрд гривен.Это в 2,5 больше, чем годом ранее.

Как известно, президент Петр Порошенко ожидает в ближайшие пять лет увеличения количества туристов, приезжающих в Украину, до 30 млн человек, и не только за счет городов-миллионников.

Также мы рассказывали о том, что турецкий и египетский олл-инклюзив привлекает все меньше украинцев:

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