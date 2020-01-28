Берегите деньги: как китайский коронавирус ударил по мировой экономике

/ Фото: stocksnap.io

Реклама

Падение цен на многих сырьевых и финансовых рынках, которое наблюдается уже несколько дней, связывают со страхами из-за китайского коронавируса. СМИ многих стран пишут об усиливающихся опасениях по поводу потенциального воздействия чрезвычайной ситуации в Китае на мировую экономику.

В первую очередь страдают рынки, "завязанные" на Китай. Так, падают рынки металла, поскольку Китай является крупнейшим в мире потребителем этого сырья. Например, медь на мировых рынках дешевеет вторую неделю, ее цена уже приблизилась к своему минимуму с 2014 года. Снижаются цены на продукцию АПК (мартовские фьючерсы на сою-бобы и кукурузу, фьючерсы на пшеницу с поставкой в марте и т.д.). Из-за опасения насчет сокращения транспортных перевозок в связи с распространением коронавируса дешевеет нефть.

Французская The Guardian пишет, что из-за пугающих новостей о коронавирусе уже подсчитывают убытки авиаперевозчики и гостиничный бизнес, компании по добыче полезных ископаемых и другие компании со значительными продажами в Китае и Азии. The Washington Post сообщает, что только в понедельник на фондовых биржах акции Nike упали на 2%, акции Apple – на 3%. Зато золото, безопасное убежище для инвесторов во времена смуты, выросло на 0,6%.

"Рынки лихорадит от коронавируса. Главные потери несут китайские индексы: в пятницу, 24 января, Shanghai Composite потерял 2,8%. Падают котировки китайских компаний: Alibaba, Baidu и Weibo. Нефть также в числе главных пострадавших: Brent впервые с ноября 2019 года подешевела ниже $60 за баррель, а с начала года нефть потеряла более 10%. Инвесторы предсказуемо уходят в защитные активы – гособлигации США и Японии, а также в доллар и иену. Золото подскочило до максимумов начала января на отметке $1588", – описывает ситуацию руководитель компании "EXANTE Украина" Владимир Позний.

Многие эксперты вспоминают о том, что подобным образом рынки реагировали и на вирус атипичной пневмонии (SARS), который бушевал в 2003 году. Однако на этот раз реакция экономики может быть даже более резкая.

"Ситуация в 2020 году заметно отличается от той, что была в 2003 году. Во-первых, потому, что сейчас борьба с коронавирусом ведется публично, власти Китая рассказывают о распространении инфекции, числе пострадавших и предпринимаемых мерах. Во-вторых, в 2002 году американские индексы только начали восстанавливаться после двух лет падения. А сейчас на рынках назрела коррекция, и котировки акций оказались крайне уязвимы к любому косвенному поводу после очень продолжительного ралли роста", – говорит Владимир Позний.

Эксперт прогнозирует, что экономика Китая может упасть ниже 6% только в первом полугодии.

"Прежде всего пострадают отрасли, связанные с туризмом, а также китайские компании. При широком распространении вируса возможны перебои в поставках товаров и сырья из Китая и нарушение логистических цепочек. Кроме того, ситуация может ударить по таким компаниям, как Apple и Tesla, поскольку их заводы находятся в Китае. Эпидемия может захватить бедные и густонаселенные страны, такие, как Индия, Индонезия, Пакистан, Малайзия", – говорит он.

В то же время президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак уверен, что на финансовых рынках происходят гораздо более сложные процессы, чем просто реакция на одну пугающую новость.

"В мире каждый день происходит много таких событий, на которые реагируют финансовые рынки. Но мы не все видим. Например, расскажу такую историю. В 1980-х годах как-то внезапно вечером в пятницу начал очень сильно расти доллар по отношению ко всем другим мировым валютам. Это было очень заметно, хотя в мире ничего особенного не происходило: никакая война не началась, не было катастроф или резких заявлений кого-то из лидеров. Никто не мог понять, в чем дело. А потом выяснилось, что в Советском Союзе вовремя не вышла программа "Время", которая была каждый день в 21:00. И все решили, что в Союзе что-то произошло. Может, они задумали что-то нехорошее против мира, а значит, будет война и нужно убегать в более надежные активы – американские. А объяснялось все очень просто: это был какой-то праздник, и посвященный ему концерт задержали на 20 минут, потому что генсеку он очень понравился. То есть связи бывают даже такие сложные, которые не очевидны", – говорит Тарас Козак.

Что касается нынешней ситуации на мировых рынках, экономист признает, что самое очевидное объяснение – это сообщения насчет коронавируса. Однако объяснение и истинные причины – не одно и то же.

"Постфактум объяснить все всегда можно. А вот разобраться в моменте, когда не понимаешь, кто продает или покупает и почему, – сложно. Конечно, сейчас единственная большая неожиданность в мире – это этот китайский вирус. Пишут, что скорость распространения заболеваемости и смертность очень большая, на сегодня нет никакого лекарства, которое бы спасало от этого заболевания, и есть опасения, что эта эпидемия может превратиться в пандемию. Это, конечно, отражается на экономике. Так, поскольку будут карантины, значит, будет значительно меньше передвижений людей. Также, возможно, уменьшится передача товаров, потому что уже сейчас по интернету распространяются слухи, что этот вирус может передаваться через посылки. Значит, мировая торговля уменьшится. И, вполне возможно, наступит очередная рецессия. А соответственно, нужно будет меньше нефти. То есть если трейдеры придут к выводу, что это может как-то влиять на определенную отрасль, то эта отрасль начнет реагировать. Расти, как медицина, или падать, как нефтепереработка", – говорит Тарас Козак.

При этом эксперт говорит, что объяснить нестабильность на рынках одним лишь "расшатыванием" ситуации со стороны спекулянтов нельзя.

"Да, спекулянты всегда заинтересованы в нестабильности. Потому что, когда все спокойно, они не могут зарабатывать большую прибыль. Чем больше нестабильность, тем активнее начинают двигаться инвесторы или фонды, большие компании: что-то продавать, покупать. Но спекулянты могут только использовать какие-то события, чтобы их раздувать и зарабатывать на них какие-то деньги. А чтобы расшатать рынок, действий одних спекулянтов не хватит. Нужно, чтобы еще было движение реальных инвесторов, чтобы они начали чего-то бояться или, наоборот, перестали чего-то бояться. Тогда только начинаются движения на финансовых рынках", – объясняет Тарас Козак.

Эксперт не исключает что нынешнее падение мировых рынков вполне может оказаться началом нового экономического кризиса.

"Будет ли этот всплеск краткосрочным или долгосрочным, предсказать нельзя. Возможно, это начинается новый кризис. Не исключено. Такие шансы тоже есть. Но с большей вероятностью – думаю, несколько дней рынки потрясет, потом скажут, например, что эпидемия под контролем, угроз нет, или лекарства придумают, все успокоится и будет, как раньше. Но за это время кто-то потеряет, кто-то заработает", – говорит Тарас Козак.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама