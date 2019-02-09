Бешеная инфляция: цены в Венесуэле выросли на 2,6 миллиона процентов
Правительство страны давно не публикует официальные данные о состоянии экономики
Инфляция в Венесуэле по итогам января 2019 года составила 2 688 670% по сравнению с январем прошлого, 2018-го, года. Об этом сообщил депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Анхель Альварадо.
"В январе 2019 года инфляция составила 19,1% [за месяц], а годовом выражении – почти 2 700 000%", – написал Альварадо на своей странице Twitter.
Напомним годовая инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов в ноябре 2018 года. При этом правительство Венесуэлы не публикует данные об экономике страны, и сообщает о них только парламент. Кризис в Венесуэеле продолжается годами. Тяжелое положение в стране вынуждает многих граждан Боливарианской Республики эмигрировать.
При этом 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. При этом по всей стране начались демонстрации и стычки митингующих с силовиками. Погибли десятки людей. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств.
Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января предупредили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. При этом действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы.
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