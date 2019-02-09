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Бешеная инфляция: цены в Венесуэле выросли на 2,6 миллиона процентов

Сегодня, 08:41

Правительство страны давно не публикует официальные данные о состоянии экономики

Из боливаров в Венесуэле мастерят поделки
Из боливаров в Венесуэле мастерят поделки. Фото: AFP
Бешеная инфляция: цены в Венесуэле выросли на 2,6 миллиона процентов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d69/c35/5c5d69c35104b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d69/c35/5c5d69c35104b.jpg Экономика Правительство страны давно не публикует официальные данные о состоянии экономики

Инфляция в Венесуэле по итогам января 2019 года составила 2 688 670% по сравнению с январем прошлого, 2018-го, года. Об этом сообщил депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Анхель Альварадо.

"В январе 2019 года инфляция составила 19,1% [за месяц], а годовом выражении – почти 2 700 000%", – написал Альварадо на своей странице  Twitter.

Напомним годовая инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов в ноябре 2018 года. При этом правительство Венесуэлы не публикует данные об экономике страны, и сообщает о них только парламент. Кризис в Венесуэеле продолжается годами. Тяжелое положение в стране вынуждает многих граждан Боливарианской Республики эмигрировать. 

При этом 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. При этом по всей стране начались демонстрации и стычки митингующих с силовиками. Погибли десятки людей. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января предупредили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. При этом действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы.

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Тег цены, инфляция, Венесуэла, боливар

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