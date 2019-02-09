Бешеная инфляция: цены в Венесуэле выросли на 2,6 миллиона процентов

Правительство страны давно не публикует официальные данные о состоянии экономики

Из боливаров в Венесуэле мастерят поделки. Фото: AFP

Бешеная инфляция: цены в Венесуэле выросли на 2,6 миллиона процентов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d69/c35/5c5d69c35104b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d69/c35/5c5d69c35104b.jpg 2019-02-09T08:41:00+02:00 Экономика Правительство страны давно не публикует официальные данные о состоянии экономики

Инфляция в Венесуэле по итогам января 2019 года составила 2 688 670% по сравнению с январем прошлого, 2018-го, года. Об этом сообщил депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Анхель Альварадо.

"В январе 2019 года инфляция составила 19,1% [за месяц], а годовом выражении – почти 2 700 000%", – написал Альварадо на своей странице Twitter.

Напомним годовая инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов в ноябре 2018 года. При этом правительство Венесуэлы не публикует данные об экономике страны, и сообщает о них только парламент. Кризис в Венесуэеле продолжается годами. Тяжелое положение в стране вынуждает многих граждан Боливарианской Республики эмигрировать.

При этом 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. При этом по всей стране начались демонстрации и стычки митингующих с силовиками. Погибли десятки людей. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января предупредили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. При этом действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Бешеная инфляция: цены в Венесуэле выросли на 2,6 миллиона процентов". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...