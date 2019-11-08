Пока еще не поздно: юрист советует украинцам подумать о бесплатном получении земли

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Земельный кодекс Украины гарантирует, что украинцы имеют право бесплатно приватизировать пять участков земли под разные цели. Все, что нужно, – быть совершеннолетним и иметь паспорт Украины. Но раздавать землю государство долго не будет. В планах правительства сделать землю товаром. Поэтому норма о бесплатной приватизации не вписывается в новую модель. Ввести продажу земли планируют 1 октября 2020 года.

Впрочем, и сейчас получить землю не так просто. Сфера бесплатной приватизации земли остается одной из самых коррупционных, начиная от уровня местных властей и заканчивая Госгеокадастром, рассказал сайту "Сегодня" юрист практики земельного права Андрей Григоренко.

"Не обходится и без судебных разбирательств неправомерных действий соответствующего органа – распорядителя земельного участка", – рассказывает Григоренко.

Однако попытаться получить землю стоит. Пока в проектах о запуске рынка ничего не говориться об отмене бесплатной приватизации, но они предусматривают свободную куплю-продажу земель государственной и коммунальной собственности, замечает партнер юридической компании EQUITY Вячеслав Краглевич. Это существенно может уменьшить количество "свободных" для приватизации земель.

"Я прошел весь путь по получению земельного участка, получил гарантированные государством сотки и могу утверждать, что это возможно, если упорно бороться за свои права. Учитывая анонсированное открытие рынка земли и то, что свободных земель объективно становится все меньше, существует вероятность, что такое право может быть существенно ограничено или вообще отменено. Тем, кто еще не реализовал свое право на землю, стоит задуматься над этим и воспользоваться своим правом, пока не поздно", – говорит Андрей Григоренко.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Надо брать, пока дают: как бесплатно получить пять участков земли

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, каким власть видит будущий рынок земли и чего боятся малые фермеры:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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