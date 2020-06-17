Бесплатный проезд в Украине: какие льготы могут отдать на откуп местных властей

Кабинет министров Украины намерен передать часть полномочий по предоставлению льгот социально незащищенным категориям на места . На днях Минсоцполитики обнародовало для общественного обсуждения проект закона, который меняет правила. О том, какие льготы на проезд планируется передать на усмотрение местным властям – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".
Итак, планируется передать на усмотрение местных властей следующие льготы на проезд:
- Бесплатный проезд во всех видах городского и пригородного транспорта на территории Украины или в границах административного района (в зависимости от льготной категории);
- Право бесплатного или 50-процентого проезда постоянно, раз в год или раз в два года (в зависимости от льготной категории) до любого пункта Украины и обратно автомобильным или воздушным, железнодорожным или водным транспортом;
- 50-процентная скидка стоимости проезда на внутренних маршрутах воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая.
- Право внеочередного или первоочередного приобретения билетов.
Категории льготников, по которым решение будут принимать местные власти
- Инвалиды-"чернобыльцы" 1-й и 2-й категории;
- Дети-"чернобыльцы" с инвалидностью;
- Лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью;
- Многодетные семьи;
- Реабилитированные жертвы репрессий – лица с инвалидностью или пенсионеры;
- Лица, получившие инвалидность во время прохождения воинской службы;
- Военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью вследствие боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним лица, а также родители военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения воинской службы;
- Ветераны воинской службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны Национальной полиции, ветераны налоговой милиции, ветераны государственной пожарной охраны, ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, ветераны службы гражданской защиты, ветераны Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
- Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного удержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного удержания их родителей;
- Супруги умерших жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, которые не вступили в брак повторно;
- Некоторые другие категории.
Подчеркнем, что пока это предложения, соответствующий законопроект проходит этап общественного обсуждения, после которого, очевидно, будет передан в парламент.
Ранее эксперты объяснили, можно ли сужать льготы в Украине, если нет денег .
Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от власти" .
Напомним, во время карантина многие местные власти уже отменили бесплатный проезд для пенсионеров, чтобы пожилые люди находились дома. Подробнее смотрите в сюжете:
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