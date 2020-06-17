Українська
$ 26,74
30,24
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Бесплатный проезд в Украине: какие льготы могут отдать на откуп местных властей

17 июня, 04:30

Александра Романюк , Игорь Тимофеев

Власти на местах будут решать судьбу дюжины категорий льготников

Кабинет министров Украины намерен передать часть полномочий по предоставлению льгот социально незащищенным категориям на места . На днях Минсоцполитики обнародовало для общественного обсуждения проект закона, который меняет правила. О том, какие льготы на проезд планируется передать на усмотрение местным властям – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Итак, планируется передать на усмотрение местных властей следующие льготы на проезд:

  • Бесплатный проезд во всех видах городского и пригородного транспорта на территории Украины или в границах административного района (в зависимости от льготной категории);
  • Право бесплатного или 50-процентого проезда постоянно, раз в год или раз в два года (в зависимости от льготной категории) до любого пункта Украины и обратно автомобильным или воздушным, железнодорожным или водным транспортом;
  • 50-процентная скидка стоимости проезда на внутренних маршрутах воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая.
  • Право внеочередного или первоочередного приобретения билетов.

Категории льготников, по которым решение будут принимать местные власти

  • Инвалиды-"чернобыльцы" 1-й и 2-й категории;
  • Дети-"чернобыльцы" с инвалидностью;
  • Лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью;
  • Многодетные семьи;
  • Реабилитированные жертвы репрессий – лица с инвалидностью или пенсионеры;
  • Лица, получившие инвалидность во время прохождения воинской службы;
  • Военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью вследствие боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним лица, а также родители военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения воинской службы;
  • Ветераны воинской службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны Национальной полиции, ветераны налоговой милиции, ветераны государственной пожарной охраны, ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, ветераны службы гражданской защиты, ветераны Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
  • Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного удержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного удержания их родителей;
  • Супруги умерших жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, которые не вступили в брак повторно;
  • Некоторые другие категории.

Реклама

Подчеркнем, что пока это предложения, соответствующий законопроект проходит этап общественного обсуждения, после которого, очевидно, будет передан в парламент.

В тренде
Доллар сменил курс: Нацбанк укрепил гривню

Ранее эксперты объяснили, можно ли сужать льготы в Украине, если нет денег .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от власти" .

Напомним, во время карантина многие местные власти уже отменили бесплатный проезд для пенсионеров, чтобы пожилые люди находились дома. Подробнее смотрите в сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт льготы льготники общественный транспорт льготы на проезд

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украину заполонила импортная черешня: откуда везут
Украину заполонила импортная черешня: откуда везутЭкономика
"Уровень выживания": министр озвучила реальный прожиточный минимум в УкраинеЭкономика
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагают и почему еще не ввели
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагают и почему еще не ввелиЭкономика
Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо одной
Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо однойФинансы
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФ
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФЭкономика
Европа без карантина: есть ли работа для украинцев
Европа без карантина: есть ли работа для украинцевЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять