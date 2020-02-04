Без авто, но с миллионными доходами: глава МИД Пристайко показал декларацию

/ Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который называл зарплаты министров "неуважением к государству", обнародовал декларацию о доходах за 2019 год. Электронная декларация размещена на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Деньги

В документе указано, что за 2019 год Пристайко получил 2,72 млн гривен дохода. Из этой суммы зарплата составила 690,08 тыс. гривен. Еще 1,38 млн гривен составили компенсации в миссии Украины при НАТО. Кроме того, 336 тыс. гривен получено от предоставления в аренду имущества жены Пристайко.

В совместной собственности с женой глава МИД указал 204,97 тыс. и 7384 евро на банковских счетах, а также 170 тыс. гривен и 35,6 тыс. евро наличными. Счета Пристайко открыты в одном из украинских госбанков, а также в финансовых учреждениях Бельгии и Канады.

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Недвижимость

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В декларации указано, что Пристайко совместно с сыном владеет квартирой в Киеве (33,5 кв. м). Еще одной столичной квартирой (72,6 кв. м) Пристайко владеет совместно с женой и сыном. При этом у жены министра также находятся в собственности три квартиры в Киеве (77,9 кв. м, 54 кв. м и 96,3 кв. м) и недостроенная квартира в столице (86,9 кв. м).

Авто и другое имущество

Пристайко указал в декларации, что ни он, ни члены его семьи не владеют и не пользуются никакими транспортными средствами. Кроме того, согласно документу, в собственности министра также отсутствуют другие виды ценного движимого имущества, акции и корпоративные права.

Напомним, кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году, стартовала в Украине с 1 января 2020 года. Крайний срок подачи деклараций – 30 апреля. При этом еще в начале 2019 года налоговая запустила онлайн-сервис по автоматическому заполнению деклараций. Он частично автоматически заполняет декларации про имущественное состояние и доходы на основе данных плательщика налогов, информации о его доходах из Госреестра физлиц и ведомостей об объектах движимого и недвижимого имущества.

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