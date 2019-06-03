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Без доллара по 30 и с ростом зарплат: СМИ "рассекретили" параметры госбюджета-2020

3 июня, 16:22

Кабмин пропустил срок принятия бюджетной декларации

Фото: Сегодня

Доходы государственного бюджета Украины на 2020 год могут составить 1,097 трлн гривен, а расходы – 1,185 трлн гривен. Такие параметры заложены в проекте бюджетной декларации, передает "Экономическая правда". По данным издания, дефицит будущего бюджета планируется в размере 95,1 млрд грн.

Бюджетная декларация – это стратегический документ, определяющий основные параметры государственного бюджета и направления бюджетной политики на следующий год. В декларации также указываются макропоказатели, на которых планируется рассчитать бюджет. Макропрогноз готовит Минэкономразвития. К слову, согласно Бюджетному кодексу, Кабмин должен принять бюджетную декларацию до 1 июня, а затем внести ее в парламент. На сегодняшний день, 3 июня, декларация не принята.

Согласно проекту декларации, в 2020 году ожидается ускорение темпов роста реального ВВП до 3,3% по сравнению с 2,8% в 2019 году. 

Среднегодовой курс гривни ожидается на уровне 28,2 грн/долл, на конец 2020 года – 29,4 грн/долл.

Фото: Экономическая правда

Доходы бюджета рассчитаны с сохранением действующих ставок основных налогов, а именно: налога на доходы физических лиц, НДС, военного сбора, ренты на природный газ, нефть и газовый конденсат, налога на прибыль. Прибыль от Нацбанка может уменьшиться на 6,9 млрд грн по сравнению с утвержденными на этот год 47,6 млрд грн.

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Социальные стандарты будут умеренно расти. Планируется, что прожиточный минимум в следующем году увеличится с 2027 до 2189 грн. Минимальная зарплата составит 4723 тыс. грн, что на 13,2% больше, чем в 2019 году.

Напомним, по результатам первого квартала 2019 года государственный бюджет Украины оказался недовыполнен. Причем показатели выполнения бюджета – самые печальные за последние три года.

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Тег бюджет, госбюджет, декларация, социальные стандарты, курс гривни, минимальная зарплата, макропоказатели, бюджетная декларация, бюджет-2020

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