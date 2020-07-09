Без кошелька и телефона: как оплачивать покупки лицом?

Бывало ли так, что, отправляясь в магазин, вы забывали свой кошелек и вам приходилось возвращаться либо же переносить запланированный шоппинг на другое время, ведь, как говорится, за красивые глаза ничего нельзя купить? Сегодня технологии шагнули настолько вперед, что эта поговорка уже утрачивает свою актуальность. Еще несколько лет назад это звучало бы как что-то с разряда фантастики, но уже сейчас в некоторых магазинах и ресторанах можно легко расплатиться своим красивым взглядом и очаровательной улыбкой.

В сентябре 2019 года впервые в Украине была представлена технология биометрической оплаты для розничных торговых сетей под названием FacePay24, которая позволяет оплачивать покупки без наличных денег, платежных карт и смартфона – просто по фото лица. Это стало возможным благодаря сотрудничеству ПриватБанка с платежной системой Visa.

"Visa и ПриватБанк уже два года подряд сотрудничают над разработкой и внедрением инновационных и безопасных платежных решений, с помощью которых клиент банка имел бы возможность рассчитаться в любое время удобно и безопасно, даже при отсутствии карточки или смартфона. Именно в партнерстве и возникла идея платить лицом", – говорит директор по корпоративным коммуникациям компании Visa Елена Гавинская.

Простое подключение

На сегодняшний день в Украине систему FacePay24 активировали около 70 тысяч человек, и их количество растет с каждым днем.

Как отмечают в ПриватБанке, эта технология на данном этапе, в первую очередь, интересна для инноваторов, которых привлекает все новое и инновационное, но в целом за этим будущее.

Подключить возможность оплаты покупок с помощью своего лица проще простого. Для этого нужно:

Скачать новый Privat24. В настройках профиля включить функцию FacePay24. Сделать три селфи. Выбрать платежную карту. Сохранить настройки.

Посмотрите в камеру

Затем вы можете отправляться в магазин, бар или ресторан. Сообщите кассиру о своем желании оплатить по лицу либо же выберете такую опцию на кассе самообслуживания и улыбнитесь в камеру.

После того, как система сравнит фото с вашими сохраненными в профиле селфи и определит их совпадение более чем на 95%, оплата будет успешно произведена.

Чтобы оплачивать с помощью технологии FacePay24, можно использовать карту любого другого банка, не только ПриватБанка. Для этого нужно просто зарегистрировать эту карту в системе Приват24 и добавить ее в FacePay24.

Очки и стрижка не помеха

Технология FacePay24 подходит даже людям, любящим экспериментировать со своей внешностью, ведь она способна распознать человека в очках, с бородой, новой стрижкой, прической, цветом волос, глаз и так далее.

Как утверждают в компании Visa, благодаря высоким требованиям со стороны банка, FacePay24 обеспечивает высокий уровень защиты платежей и позволяет отличить фото от живого человека, с дополнительным подтверждением пин-кода в приложении "Приват24". Поэтому если кто-то захочет расплатиться на кассе "чужим лицом", используя, например, фотографию другого человека, то ему попросту не удастся этого сделать.

Кроме этого, технология способна идентифицировать даже близнецов.

"Мы проводили много экспериментов и сопоставляли лица близнецов, – говорит руководитель департамента развития e-сommerce-продуктов ПриватБанка Кристина Кармазина. – На самом деле, взрослые близнецы очень разные: кто-то ест больше, кто-то меньше, кто-то пьет, кто-то рано утром встает. Но еще существует очень важный фактор, что клиент регистрируется в FacePay24, делая фото себя с трех сторон. А близнецы с трех сторон немножко разные. В любом случае, система настроена так, что если мы этого человека не распознали с вероятностью 95%, то отказываем в продолжении операции".

Стоит отметить, что в целях безопасности FacePay24 не только анализирует лицо, но и другие параметры, такие, как геолокацию, факт установки функции, историю покупок пользователя и так далее.

Где можно оплатить лицом?

Система оплаты FacePay24 на данный момент работает в 24 торговых точках четырех городов Украины – Киева, Днепра, Одессы и Николаева.

Вы уже можете воспользоваться этой новой опцией в торговых сетях HOP HEY, "Велмарт", "Велика кишеня", "Таврия", а также в баре "Белый налив", в ресторане "Dinner’s" и других сетях, которые находятся сейчас на этапе подключения.

Первыми масштабировали FacePay24 "Велмарт" и "Велика кишеня". На сегодня к технологии подключено большинство магазинов в Киеве и один в Николаеве, но ожидается, что в скором времени расплатиться по лицу можно будет во всех торговых точках сети.

"Мы живем в новых реалиях диджитализации и минимизации времени на покупки. Запуск сервиса FacePay24 – это еще одно проявление лояльности к покупателям сети "Велмарт" и "Велика Кишеня". Мы постоянно следим за новыми технологиями и "фишками", быстро интегрируя их по всей сети. Услуга оплаты лицом от наших надежных партнеров ПриватБанк и Visa позволяет нам предложить покупателям новые возможности и сделать процесс покупок более удобным", – подчеркивает Алена Грабовская, директор по маркетингу Retail Group, в которую входят сети "Велмарт" и "Велика Кишеня".

Чтобы у клиента была возможность оплатить покупку "лицом", торговая точка должна установить на кассе специальный планшет или камеру с программой Visa. Оплачивать покупки можно с помощью карты любой платежной системы, которую поддерживает банк.

AMAZONское происхождение

Если вас волнует вопрос "с какой целью банк собирает фото своих клиентов?", спешим вас успокоить: никакого подвоха здесь нет. FacePay24 основан на технологии Amazon Recognition, запущенной в 2016 году. Это программное обеспечение базируется на облаке и является платформой служебного компьютерного зрения. Фотографии пользователей технологией FacePay24 не накапливаются в банке, а отправляются непосредственно на серверы Amazon. Оттуда уже финансовое учреждение получает векторные изображения, которые не содержат личной информации.

Технология FacePay24 – это не замена налички, карточек или платежных функций смартфона, а еще один дополнительный способ разнообразить и упростить нашу повседневную жизнь. Ведь, согласитесь, возможность расплатиться за мороженое, капучино, цветы или булочку просто подмигнув в камеру, выглядит очень заманчиво.

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