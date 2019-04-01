Без квартиры, но с драгоценностями: Тимошенко показала имущество и доходы

Муж кандидатки в президенты заработал почти семь миллионов гривен

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Без квартиры, но с драгоценностями: Тимошенко показала имущество и доходы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/10b/ff7/5ca10bff77ed0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/10b/ff7/5ca10bff77ed0.jpg 2019-04-01T13:27:38+03:00 Экономика Муж кандидатки в президенты заработал почти семь миллионов гривен

Кандидатка в президенты Украины Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина" обнародовала электронную декларацию о доходах за 2018 год.

В документе указан доход 899,8 тыс. гривен. Также Тимошенко указала, что ее муж Александр заработал за год 6,9 млн гривен. Сама Тимошенко держит в банке 668,8 тыс. гривен и еще 290 тыс. гривен наличными. Муж Тимошенко владеет такими сбережениями: 232 тыс. гривен в банке, 199 тыс. евро, 540 тыс. гривен и 420 тыс. долларов – наличными.

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В декларации указано, что Тимошенко не имеет собственной недвижимости и арендует у двоюродной сестры дом площадью 588 кв.под Киевом, а также два земельных участка общей площадью 3362 кв. м. Также Тимошенко арендует еще один дом под Киевом и участок у своей тети.

Тимошенко также указала в декларации наручные часы Vacheron Constantin, серьги Mikimoto и Chanel, кольцо Dinh Van, серьги Cartier, подвеску Chopard. Ее муж Александр Тимошенко задекларировал корпоративные права и собственность на компанию Prostor Ou, зарегистрированную в Эстонии.

Напомним, ранее стало известно, что министр Омелян заработал миллион гривен в 2018 году.

Как известно, украинцам надо до 1 мая задекларировать доходы и подарки. Иначе налогоплательщику придется заплатить штраф в 25-50% от незадекларированного дохода.

Существует три способа подачи декларации:

документы можно отнести лично в налоговую или это может сделать доверенное лицо;

декларацию можно отправить по почте с уведомлением о вручении;

можно воспользоваться "Электронным кабинетом налогоплательщика".

Ранее "Сегодня" разбирались, нужен ли украинцам закон о нулевых декларациях:

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