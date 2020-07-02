Без особой активности: что будет с госдолгом Украины до осени

Государственный и гарантированный государством долг Украины, который в мае вырос и в гривне, и в долларах, практически не изменится в третьем квартале 2020 года. Такой прогноз озвучили опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты.

"Госдолг Украины (внешний, внутренний и гарантированный государством) в III квартале составит 2,2-2,22 трлн грн. На общую динамику госдолга будут влиять выплаты по кредиту МВФ и внутреннему госдолгу, а также новые заимствования правительства", – объяснил глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

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С ним согласны и другие экономисты.

"К концу III квартала внешний госдолг останется на уровне конца II квартала (около 50 млрд долларов) – будет погашено столько, сколько и привлечено – порядка 2,5 млрд долларов", – оценил вице-президент УСПП Виктор Скаршевский.

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А руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин назвал чуть большую сумму – 2,4 трлн грн на конец квартала.

"В III квартале не ожидаем активного привлечения внешних займов, главными кредиторами останутся МВФ, Всемирный банк, Еврокомиссия и внутренний рынок ОВГЗ. В отношении мировых кредиторов также до сентября не ожидаем активности, в то время как ОВГЗ будут просто рефинансироваться", – объяснил Андрей Шевчишин.

Подробнее о том, что ждет украинцев, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Зарплаты и цены в Украине снизятся, а курс доллара вырастет: прогноз экспертов на лето".

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Проводя расчеты, эксперты учитывали обновленный макроэкономический прогноз Кабмина на 2020 год и исходили из того, что карантин может быть отменен после 31 июляи останется адаптивным. Впрочем, пока речи об этом не идет, и мир готовится противостоять второй волне пандемии:

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