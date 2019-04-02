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Без подарков и автомобиля: Парубий показал доходы

Сегодня, 15:58

Декларация о доходах за 2018 год опубликована в Едином госреестре

Андрей Парубий
Андрей Парубий. Фото: Facebook
Без подарков и автомобиля: Парубий показал доходы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/64d/0ce/5c864d0ce309f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/64d/0ce/5c864d0ce309f.jpg Экономика Декларация о доходах за 2018 год опубликована в Едином госреестре

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обнародовал электронную декларацию о доходах, полученных в 2018 году. Она размещена в Едином государственном реестре деклараций.

Общая сумма доходов спикера парламента за прошлый год составила почти 880 тыс. гривен, из которых зарплата – 498,3 тыс. гривен, страховые выплаты – 84,5 тыс. гривен и доходы от продажи автомобиля – 296,4 тыс. гривен.

Парубий задекларировал квартиру во Львове площадью 92,1 кв. м, которую он приобрел в декабре 2017 года. Он также арендует номер в гостинице "Киев" площадью 50 кв. м.

Спикер Рады является конечным бенефициаром общественной организации "Тустань" (Львов).

Он задекларировал 550 тыс. гривен и 42,2 тыс. долларов наличными.

Машины у Парубия нет, но автомобиль Peugeot 508 (2014 года выпуска) есть в собственности его жены Ульяны. Супруга также владеет квартирой во Львове (21,6 кв. м), земельным участком в селе Урыч Львовской области (1130 кв. м) и жилым домом в том же селе (32 кв. м). Ее зарплата за год составила 55,3 тыс. гривен.

Напомним, в 2017 году Парубий задекларировал зарплату в размере 288,7 тыс. гривен, а также четыре подарка на общую сумму 443,8 тыс. гривен (стоимость одного из них не указал).

Ранее декларации о доходах за 2018 год подали президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, а также другие члены Кабинета министров и чиновники.

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Тег доходы, декларация, Парубий

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