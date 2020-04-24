Без помощи МВФ Украине грозит дефолт: экономист описала худший сценарий

Без сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и программ финансирования от других международных кредиторов Украину ожидает дефолт и годы глубокого кризиса. Такое мнение выразила замдиректора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко, передает УНИАН.

"Мы рекомендуем продолжать сотрудничество с МВФ, все возможные программы работы с официальными кредиторами. Все, что можно взять по международной помощи, все нужно взять. Если будет дефолт, и Украина останется наедине с кризисом, это самый худший сценарий, который сейчас себе можно представить", – сказала Репко.

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В исследовании ЦЭС, посвященном новому госбюджету, отмечается, что общая потребность в финансировании бюджета Украины на 2020 год за счет заимствований составляет 643 млрд грн. Остальные средства, по данным исследования, Украина по базовому сценарию должна одолжить у МВФ, Евросоюза, Всемирного банка, а также выйти на рынки частных заимствований ближе к концу года, когда карантин и кризис, вызванный вирусом, смягчится.

"Профинансироваться очень тяжело. Это без МВФ, без помощи ЕС, без макрофинансовой помощи просто почти нереально. Поэтому без средств МВФ ситуация будет такая, что Украина снова окажется в дефолте, снова получим дефолтный кредитный рейтинг, снова будем делать какие-то реструктуризации, выбираться еще из более глубокого кризиса. Или же Украина продолжит программу с МВФ и останется на периметре европейских развивающихся стран, которые имеют неплохие перспективы", – отметила Репко.

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По рекомендациям экспертов ЦЭС, украинскому правительству следует возобновить сотрудничество с МВФ и все возможные программы работы с официальными международными кредиторами. По словам экспертов, это единственный дешевый финансовый ресурс, который Украина может привлечь и использовать для борьбы с коронавирусом, выплаты пенсий и зарплат в условиях экономического кризиса, который разворачивается в мире.

"Привлечь эти средства будет невозможно, если Украина объявит дефолт. В случае дефолта Украина останется один на один с кризисом – возможные потери от такого положения трудно переоценить. Поэтому государству нужно выполнять все взятые на себя обязательства и максимально использовать все возможности международного сотрудничества", - говорится в исследовании.

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Напомним, для получения новой программы МВФ Киеву остается согласовать текст меморандума и принять во втором чтении закон о банковской деятельности. Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что к закону о банковской деятельности, принятие которого откроет доступ к новому соглашению с Международным валютным фондом, подано более 16 тысяч поправок, причем более шести тысяч – одним депутатом. Проволочки с принятием законопроекта могут привести к катастрофическим последствиям для экономики:

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