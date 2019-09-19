Без "схематоза": Гончарук назвал два условия открытия рынка земли

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Рынок земли в Украине, который планируют открыть в октябре 2020 года, будет создан лишь при условии доступа фермеров к финансовому ресурсу и очищении отрасли от коррупции и рейдерства. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на конференции по реформе управления земельными отношениями.

"Рынок земли может быть открыт только при условии, когда у украинского гражданина, украинского бизнеса и фермера есть доступ к финансовым ресурсам, который позволит ему принять активное участие в этом рынке, с одной стороны, а с другой стороны – если такой гражданин и фермер будут защищены, если не будет рейдерства, коррупции и другого "схематоза", – сказал Гончарук.

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Гончарук добавил, что правительство планирует обеспечить эти условия, поскольку считает, что мораторий на продажу земли тормозит развитие экономики.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли. В команде президента также объяснили, что означает полноценное право владения земельными участками.

Как известно, мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019 (документ действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент сначала должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Уже планируется внесение документа на рассмотрение парламента.

Законопроект об обороте земель сельхозназначения, который должен быть внесен в Раду до 1 октября, предполагает ограничения на покупку в виде 15% сельхозземель области и 0,5% – страны при отсутствии таких ограничений для арендаторов, а также минимальную цену продажи на уровне нормативной денежной оценки (НДО). Среди других условий – первоочередное право арендатора на выкуп и возможность покупки нерезидентами (исключая представителей страны-агрессора) только через регистрацию компании резидента в Украине.

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