Безработица в Украине выросла в полтора раза: для кого еще есть вакансии

В Украине недавно временно увеличили пособие по безработице. При этом к 4 мая в стране было зарегистрированы 456,8 тыс. безработных, что на 48% (148,5 тыс.) больше, чем в ту же дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 количество безработных составляло 308,3 тыс.). Такие данные обнародовала Государственная служба занятости.

По ее данным, с начала действия карантина, то есть с 12 марта, статус безработного получили почти 156 тысяч граждан. При этом количество вакансий уменьшилась до 53 тысяч (по состоянию на начало мая), что почти на 60% меньше, чем было в мае прошлого года.

В Госслужбе занятости уточнили, что сейчас есть спрос на работников:

в сфере сельского и лесного хозяйства.

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"Это связано с началом весенних сельскохозяйственных работ. Несмотря на карантин, работодатели предлагают работу трактористам, агрономам, рабочим по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства и тому подобное", – объяснили в ведомстве.

в сфере торговли и услуг, которые не являются запрещенными (продавец продовольственных товаров, кассир, повар, уборщик, рабочий по благоустройству);

в сфере логистики (курьер, водитель, грузчик, подсобный рабочий, укладчик-упаковщик, заведующий складом);

в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи (сестра медицинская, социальный работник);

в сфере обеспечения правопорядка (охранник, сторож).

Также есть вакансии для профессионалов и специалистов с опытом работы – бухгалтеров, специалистов, учетчиков, врачей, а также для квалифицированных рабочих – электрогазосварщиков, дорожных рабочих, слесарей-ремонтников, электромонтеров.

Напомним, в Украине с конца марта 2020 года стремительно растет число безработных. Но эта тенденция связана не только с кризисом, но и с упрощением процедуры получения статуса безработного в службе занятости.

А вот в Торгово-промышленной палате Украины считают, что безработных в стране намного больше. Там утверждают, что за первые две недели карантина их количество выросло на 500-700 тыс. человек, за следующие две недели – в апреле – еще на 500-600 тыс. человек. В целом без работы оказались 2,5-2,8 млн украинцев.

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В то же время, как в карантин продержаться бизнесу, чтобы не пришлось полностью закрываться, советуют эксперты:

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