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Безработных в Украине станет больше: Кабмин подготовил план спасения

13 мая, 16:48

Ксения Капустинская

В Минэкономики рассчитывают создать полмиллиона рабочих мест

В Украине недавно временно увеличили пособие по безработице. При этом Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост безработицы в 2020 году до 9,4%. Об этом заявил глава ведомства Игорь Петрашко на заседании правительства.

"Согласно методологии Международной организации охраны труда, уровень безработицы составит 9,4%, что является существенным ростом по сравнению с 8,2% в предыдущем году", – сказал Петрашко.

Министр уточнил, что больше всего безработных регистрируют в таких секторах экономики: торговля и ремонт, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность и государственное управление.

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Также он объявил, что Минэкономики разработало программу по созданию 500 тысяч новых рабочих мест. Как уточнил в своем Telegram-канале присутствовавший на заседании народный депутат Алексей Гончаренко, рабочие места планируют создать в таких отраслях:

  • 154 тысячи – дорожное строительство;
  • 150 тысяч – сфера благоустройства;
  • 85 тысяч – сельское хозяйство;
  • 12 тысяч – в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям;
  • 2,5 тысячи – в Лесном хозяйстве.

Напомним, в Украине с конца марта 2020 года стремительно растет число безработных. Но эта тенденция связана не только с кризисом, но и с упрощением процедуры получения статуса безработного в службе занятости.

Так, по данным Государственной службы занятости, в целом из-за карантина, вызванного вспышкой коронавируса, остались без работы более 40 тыс. украинцев.

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работа трудоустройство служба занятости рабочие места безработица безработные Игорь Петрашко

Источники: УНИАН , Сегодня

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