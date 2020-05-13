Безработных в Украине станет больше: Кабмин подготовил план спасения

В Украине недавно временно увеличили пособие по безработице. При этом Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост безработицы в 2020 году до 9,4%. Об этом заявил глава ведомства Игорь Петрашко на заседании правительства.

"Согласно методологии Международной организации охраны труда, уровень безработицы составит 9,4%, что является существенным ростом по сравнению с 8,2% в предыдущем году", – сказал Петрашко.

Министр уточнил, что больше всего безработных регистрируют в таких секторах экономики: торговля и ремонт, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность и государственное управление.

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Также он объявил, что Минэкономики разработало программу по созданию 500 тысяч новых рабочих мест. Как уточнил в своем Telegram-канале присутствовавший на заседании народный депутат Алексей Гончаренко, рабочие места планируют создать в таких отраслях:

154 тысячи – дорожное строительство;

150 тысяч – сфера благоустройства;

85 тысяч – сельское хозяйство;

12 тысяч – в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям;

2,5 тысячи – в Лесном хозяйстве.

Напомним, в Украине с конца марта 2020 года стремительно растет число безработных. Но эта тенденция связана не только с кризисом, но и с упрощением процедуры получения статуса безработного в службе занятости.

Так, по данным Государственной службы занятости, в целом из-за карантина, вызванного вспышкой коронавируса, остались без работы более 40 тыс. украинцев.

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