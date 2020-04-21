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Безработным увеличили пособия из-за карантина: кому доплатят

21 апреля, 14:31

Ксения Капустинская

Пересчет выполнят автоматически, но временное повышение выплаты касается не всех

В Украине временно повысился размер минимальной помощи по безработице. Об этом сообщили в Государственной службе занятости, число обращений украинцев в которую заметно выросло во время карантина. Повышение будет действовать "задним числом" – с начала карантина, 12 марта, и еще 30 дней после окончания действия ограничительных мер.

Так, размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 до 1000 гривен. Это обусловлено постановлением Фонда общеобязательного государственного социального страхования.

Увеличение выплат касается таких категорий украинцев:

  • те, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в Службе занятости, имел страховой стаж менее 6 месяцев или уволен с последнего места работы из-за негативных факторов (например, прогул);
  • молодежь, которая закончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и нуждается в содействие по трудоустройству на первое рабочее место;
  • внутренне перемещенные лица, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

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Всем безработным, вставшим на учет в период карантина и получающим минимальную помощь, размер выплат пересчитают автоматически с первого дня регистрации в Службе занятости.

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Напомним, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, по состоянию на 16 апреля количество безработных в Украине выросло до 400,9 тыс. человек, что на 27% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Эта оценка существенно отличается от данных Торгово-промышленной палаты Украины. Там считают, что в Украине без работы оказались 2,5-2,8 млн украинцев.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что с начала карантина количество обращений украинцев в центры занятости выросло в 10 раз. В то же время, как в карантин продержаться бизнесу, чтобы не пришлось полностью закрываться, советуют эксперты:

А о том, как украинцы относятся к инициативе закрытия крупных предприятий и заводов на время карантина, узнавайте в результатах Всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research "Градус здоровья Украины. Обратная связь".

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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