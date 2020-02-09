Биткоин отвоевывает позиции: цена на криптовалюту разительно изменилась

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Стоимость биткойна, который, по некоторым прогнозам, в 2020 году может взлететь в цене до 90 тысяч долларов, за последние сутки преодолела отметку в 10 тысяч долларов. Такую информацию приводит портал Coinmarketcap.

Так, биткойн вырос в цене и на 18.00 по киевскому времени стоил 10 128 долларов.

Последний раз за криптовалюту предлагали такую цену в октябре 2019 года.

Таким образом капитализация рынка криптовалюты, по данным на 9 февраля, составляет более 184 млрд долларов.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что за первые две недели 2020 года биткойн подорожал на 20%. Тогда аналитики связали рост стоимости криптовалюты с планами запуска торговли биткойн-опционами биржей CME Group.

Также мы сообщали, что в украинском парламенте планируют принять законопроект о легализации криптовалют в Украине.

Напомним, крупнейшая цифровая валюта Bitcoin с июля 2010 года взлетела в цене более чем на 9 миллионов процентов. Получается, что за последнее десятилетие на биткоинах заработали лучше, чем на золоте и ценных бумагах.

Именно биткоин признали лучшей инвестицией десятилетия. Пик популярности криптовалют пришелся на 2017 год, когда 1 биткоинстоил 20 тысяч долларов.

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