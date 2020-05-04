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Бизнес далек от оптимизма: в Нацбанке раскрыли причины

4 мая, 22:25

Виктория Подолянец

Все компании ухудшили ожидания по объемам производства и продаж

Настроения бизнеса из-за глобального кризиса и карантина вновь ухудшились. Об этом рассказали в пресс-службе Национального банка Украины.

Индекс ожиданий деловой активности предприятий, который НБУ рассчитывает ежемесячно, в апреле впервые снизился ниже 30 пунктов. Любое значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о преобладании пессимистических настроений бизнеса.

"Пессимистические ожидания усилились фактически во всех секторах экономики. Речь идет не только о секторе услуг, который больше всего пострадал от карантинных мероприятий, но и о промышленности, строительстве, торговле", – рассказали в НБУ.

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Все компании ухудшили ожидания по объемам производства и продаж. Это касается как тех предприятий, которые работают на внутреннем рынке, так и экспортеров.

Впрочем, ослабление карантина, запланированное правительством на май, должно оживить деловую активность и улучшить настроения бизнеса в текущем месяце.

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Фото: REUTERS/Charles Platiau

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин положительно оценил решение Нацбанка рекордно снизить учетную ставку до 8%. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, который пообещал усовершенствовать программу кредитных каникул для бизнеса через инициативу президента "Доступные кредиты 5-7-9%" и через инициативу "Новые деньги".

Напомним, Нацбанк ожидает, что по итогам второго квартала 2020 года валовой внутренний продукт Украины снизится на 11%.

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бизнес НБУ экспорт экономический кризис рецессия

Источник: Сегодня

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