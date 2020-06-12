Бизнес доверяет приложению "Дія": Федоров рассказал, сколько ФЛП открылось

Через портал государственных услуг "Дія", который недавно начал оцифровывать документы украинцев, за три месяца существования возможности онлайн-регистрации было зарегистрировано 16,1 тыс. физлиц-предпринимателей (ФОП). Это около 45% от всех зарегистрированных за этот период ФОПов. Такой статистикой поделился вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Три месяца назад мы запустили возможность зарегистрировать ФОП онлайн. Услугу нового поколения. За три месяца ФОП через портал открыли 16,1 тысячи. И это практически 45% от всех ФОПов, зарегистрированных за это время в Украине", – написал он в Facebook.

Федоров поделился, что за прошедшую неделю (1-7 июня) в Украине было зарегистрировано более 5 тыс. ФОПов, из них 2,1 тыс. – онлайн на портале "Дія".

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По его мнению, по оценке Минцифры, около 92% пользователей портала "Дія" довольны услугой онлайн-регистрации ФОПов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинцев продолжают учить цифровой грамотности, поскольку все больше административных услуг будет предоставляться в интернете. Сериал расскажет о способах защиты данных в соцсетях, политиках приватности, о возможностях для подачи жалоб на нарушение конфиденциальности данных.

В Украине, где растет число преступлений, связанных с телефонным мошенничеством, доступ к личным данным клиентов, которые доверили их одному из банков, некоторое время предоставляли в Telegram за деньги. В полицию представители банка уже обратились – и теперь правоохранители должны продемонстрировать способность раскрывать такого рода преступления.

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Напомним, правительство заявило, что благодаря приложению "Дія" 100% государственных услуг станут доступны онлайн до 2024 года и 50 основных услуг – уже в 2020 году. На первых порах в приложение добавят ТОП-50 услуг, за которыми больше всего обращений. А это регистрация ЧП, юрлиц, еМалятко, услуги для перевозчиков и строителей, для владельцев авто.

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Приложение "Дія" стало популярным у украинцев сразу после запуска. Ради того, чтобы воспользоваться услугой "электронные водительские права", более миллиона украинцев за четыре дня с момента запуска скачали это приложение.

В марте Министерство цифровой трансформации заявило, что продолжает расширять перечень сервисов и услуг, объединенных брендом "Дія" ("Держава і я"). После приложения "Дія. Документы в смартфоне" и проекта "Дія. Цифровое образование", который включает портал и сеть хабов, министерство представило свой третий проект – портал для малого и среднего бизнеса "Дія. Бизнес".

Украинцы должны иметь возможность получить онлайн все услуги от государства. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія".

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