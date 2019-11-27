Бизнес на здоровье: Украину заполонили поддельные лекарства

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Шестая часть лекарств в украинских аптеках, по данным неофициальных источников, – это фальшивка или контрафакт. Стастика ВОЗ чуть более снисходительна – там говорят, что каждый десятый медикамент подделка. В целом Украина оказалась на седьмом месте в мире по количеству зарегистрированных случаев фальсификакции.

Недавно депутаты приняли закон о заключении для "черных" фармацевтов, а в стране уже заработала добровольная маркировка лекарств. На пачках размещают QR-код, который сканируется смартфоном, и потребитель получает полную информации о лицензии на препарат. Но защитит ли это мошенников, которые привыкли зарабатывать на нашем здоровье?

"Черные фармацевты" получают миллионы за поддельные лекарства, которые научились фальсифицировать так, что комар носа не подточит. "Химичат" в промышленных масштабах – причем как в домашних лабораториях, так и в подпольных цехах. Там размещают специальное оборудование для фасовки и имитации заводской упаковки лекарств.

"Рассыпают неизвестно что. В лучшем случае просто глину", – говорит глава правление ГО "Всеукраинская фармацевтическая палата, член международной фармацевтической федерации Олег Климов.

Недавно в Днепре СБУ разоблачила производство поддельных лекарств более чем на пять миллионов гривен. Свою фальшивку мошенники разводили спиртом неизвестного происхождения. Обычно подделывают самые популярные препараты – как дорогие, так и копеечные. Речь идет, в первую очередь, о средствах против простуды, болезней сердца и желудка.

Все это сбывают через аптечные сети, медицинские учреждения и даже через интернет. Несмотря на то, что интернет-торговля лекарствами в Украине запрещена уже несколько лет, а продавать их можно только в лицензированных аптеках. Впрочем, даже там можно купить подделку.

"Можно купить любой препарат. И наркотический в том числе. Никто вам не подтвердить его происхождение", – констатирует Климов.

Марина Беленченко – мать троих детей, и за последние полгода ей часто приходилось покупать жаропонижающее. Ходила в проверенную аптеку недалеко от дома. Всегда брала одинаковые таблетки, которые помогали почти моментально. Но однажды что-то пошло не так.

"После того, как выпила, через полчаса-час нет эффекта, выпила еще одну, потом еще одну. Ну, возможно, маленькая дозировка. И совершенно нет эффекта. Также сыну давала. Тоже никак. Никакого результата", – сетует Марина.

Тогда женщина впервые заподозрила подделку и пошла за этим же лекарством в другую аптеку. И если раньше не проверяла даже дату производства, теперь стала более внимательной – смотрит, есть ли штрих-код, указан ли производитель, как заклеена упаковка и как выглядят блистеры.

Какими же должны быть таблетки на вид и что должно насторожить покупателя, рассказал Олег Климов:

"Таблетки должны быть одинакового цвета, ни в коем случае не рассыпанные. Когда таблетки имеют какие-то вкрапления, крошатся – это уже первый признак того, что препарат мог неправильно храниться".

Марина при повторной покупке ничего такого не заметила, но и в этот раз таблетки не подействовали. Женщина испугалась за здоровье ребенка. Как говорят эксперты, в таких случаях нужно жаловаться в Гослекслужбу. Ей отменили мораторий на проверки аптек. Правда, прийти без предупреждения ревизоры все равно не могут – аптека будет знать о проверке за 10 дней. Конечно, такая проверка не будет особо эффективной. Но на заявления пациентов в службе все же должны реагировать. Кроме того, эксперты советуют требовать в аптеке сертификат качества.

Новости "Сегодня" решили устроить собственную ревизию. Выбрали несколько аптек в разных районах Киева. В первой же сразу бросился в глаза внешний вид женщины за витриной – у нее не было ни формы, ни бейджа. Не понятно, кто это вообще – провизор, фармацевт или вообще посторонний человек. А ведь есть существенная разница.

"Людям со средним фармацевтическим образованием, у которых на груди написано "фармацевт", категорически запрещено отпускать рецептурную группу", – объясняет Климов.

Требованию предоставить сертификат качества аптекарша удивилась и сказала, что для его предоставления ей нужно звонить в головной офис. Правда, и через 15 минут после звонка документ не появился, и женщина заявила, что по закону он должен выдаваться в течение трех дней. Эксперты говорят другое.

"Если фармацевтический работник аптеки отказывает в выдаче сертификата качества, звоните в полицию. Когда вам говорят, что документ будет через три часа, завтра, послезавтра – они нарушают соответствующие требования нормативных актов", – говорит Климов.

Сертификата качества в этой аптеке съемочная группа "Сегодня" все-таки дождалась, правда, через полчаса. Серия на упаковке и номер в документе совпали. Само лекарство тоже не вызвало сомнений. Но работнц учреждения говорит, что за 10 лет работы ее первый раз спросили об этом документе. Во второй аптеке документ вообще не предоставили, снова заговорив про срок в три дня, а в третьей – и вовсе впервые слышат о таком документе. Говорят, что его нужно заказывать из офиса.

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Специалисты советуют обходить десятой дорогой аптеки, которые не выдают сертификатов качества и фискальных чеков. Кроме того, нельзя не покупать препараты "с рук" или онлайн.

Проверить, настоящий ли препарат вам пытаются продать, можно несколькими способами. В первую очередь, следует проверить Госреестр лекарственных средств, который обновляется каждый день. Также про фальсифицированные и некачественные медикаменты сообщают на сайте Госслужбы по лекарственным средствам и контролю над наркотиками. Еще один полезный ресурс – бесплатное приложение "Ліки Контроль". В нем есть инструкции для препаратов, подделку можно выявить по определенному алгоритму и отыскать зарегистрированные аналоги лекарств.

Похожим образом – на сайте Гослекслужбы – можно отслеживать и аптеки. Впрочем, несмотря на запреты, аптеки продолжают отпускать лекарства, если подали на чиновников в суд. Пока идут разбирательства, право на торговлю медперпаратами у них никто не забирает.

"У нас досудебное следствие может длиться два-четыре года. Уголовные дела в судах могут слушаться и по пять-восемь лет. Адвокаты могут затягивать судебный процесс", – говорит юристка Светлана Мороз.

К слову, недавно Верховная Рада ужесточила уголовную ответственность за подделку медицинских препаратов, их продажу, транспортировку и хранение. Теперь мошенников могут лишать свободы на срок до восьми лет. Есть и еще одно новшество.

"Если правонарушение особо тяжкое, то [может быть] лишение свободы на срок до 10 лет или пожизненное. Это если преступление было совершено в особо крупных размерах или повлекло нарушения здоровья", – отмечает Мороз.

Этот закон еще должен подписать президент. Кроме того, хотят ввести обязательную маркировку лекарств, которая позволит считывать всю необходимою информацию про них с помощью QR-кода. Эксперты уверены, что это поможет предотвратить фальсификации.

"Должна быть написана компьютерная программа. И если с упаковка какого-то лекарственного средства с QR-кодом реализовала аптека, под этим QR-кодом нельзя было реализовать какую-то другую упаковку", – говорит доктор фармацевтических наук, директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины Владимир Руденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что за 5 лет украинцы потратили на лекарства-пустышки 3,6 миллиарда долларов. Среди самых популярных в Украине препаратов 40% не имеют научного обоснования.

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