Бизнес обратился к Зеленскому из-за нехватки разрешений на автоперевозки грузов в Польшу

/ Фото: Сегодня

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой поднять вопрос на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой об увеличения квоты разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом в направлении этой страны. Об этом говорится в пресс-релизе ЕБА.

В сообщении сказано, что украинские предприниматели по состоянию на начало августа почти исчерпали квоты таких разрешений.

"Из-за проблем с разрешениями существует угроза задержек в поставках товаров в страны ЕС, а также возможные перебои с импортом сырья и готовой продукции из Европы. К тому же нарушение сроков доставки грузов негативно влияют на отношения украинских предпринимателей с европейскими партнерами и на бизнес-имидж Украины в целом", – сказано в сообщении.

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В ЕБА напомнили, что данная проблема существует не первый год, однако раньше количества выданных разрешений хватало на 9-10 месяцев, а сейчас некоторые виды были исчерпаны практически за полгода.

Новости "Сегодня" сообщали, что, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина готова к переговорам с Европейским Союзом об усилении торговли в 2020 году и реализации новых возможностей.

Кроме того, по состоянию на 22 июля украинские производители полностью использовали квоты на беспошлинный экспорт агропромышленной продукции в Евросоюз по девяти группам.

Между тем, украинские правоохранители совместно с иностранными партнерами обезвредили международную преступную группировку, которая занималась поставкой контрабанды табачных изделий в ЕС.

Видео: Пресс-служба СБУ

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