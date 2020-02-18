Бизнес подал намного больше заявок на дешевые кредиты, чем выдают госбанки

Четыре госбанка выдали кредитов на 27,1 млн гривен при заявках на 2,1 млрд гривен

Фото: Ощадбанк/Facebook

Украинские предприниматели за две недели подали 4 020 заявок на участие в государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", к которой скоро подключатся частные банки, на общую сумму 2,04 млрд гривен. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов.

Больше всего заявок было зарегистрировано в Киевской области – на сумму 503,9 млн гривен. На втором месте – Винницкая область – на сумму 155 млн гривен. Замыкают тройку лидеров одесситы: там подали заявок на участие в программе на общую сумму 131,9 млн гривен. Предприниматели Львовщины лишь немного уступили "лидерам", они прислали заявок на участие в программе на сумму 130,3 млн гривен.

В пресс-службе добавили, что в категории "полученные кредиты" лидирует Винницкая область. Местные предприниматели только за две недели работы программы уже получили кредитов на сумму 3,8 млн гривен. На втором месте с суммой 1,5 млн гривен – Житомирская и Львовская области. 1,3 млн гривен получили по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели Волыни. И чуть больше миллиона (1,1 млн гривен) получил бизнес Харьковщины.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что за последние две недели государственные банки выдали кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на 27 млн гривен.

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Также мы сообщали, что еще до запуска госпрограммы бизнес проявлял интерес к ней, поскольку слишком давно был лишен доступа к дешевым кредитным ресурсам.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что дешевые кредиты призваны вернуть тех, кто уехал. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, который в день выдачи первого кредита по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" посетил государственный "Укргазбанк". Он призвал украинцев пользоваться дешевыми кредитами и открывать свой бизнес.

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