Бизнес в цифрах: сколько предприятий открывается и закрывается в Украине и о чем это говорит

В Европе ситуация с новыми предприятиями ухудшается, но Украины это пока почти не коснулось

Фото: Pixabay

Бизнес в цифрах: сколько предприятий открывается и закрывается в Украине и о чем это говорит Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bd3/d17/5c9bd3d178457.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bd3/d17/5c9bd3d178457.jpg 2019-03-28T07:51:00+02:00 Экономика В Европе ситуация с новыми предприятиями ухудшается, но Украины это пока почти не коснулось

Одним из показателей состояния деловой активности и экономики в целом является количество предприятий в стране. Сокращается или растет их число? Насколько активно создаются новые? Если эти показатели показывают позитивную динамику, можно говорить о том, что экономика развивается и бизнес с оптимизмом смотрит в завтрашний день, и наоборот.

По данным Укрстата, в 2018 году количество активных, т. е. работающих предприятий в стране увеличилось почти на 27 тысяч, или на 4%. По состоянию на 1 ноября 2018 года Укрстат насчитал 667 тысяч таких предприятий. Однако годом ранее увеличение числа предприятий шло более активно. С ноября 2016-го по ноябрь 2017 года число предприятий увеличилось на 34,7 тыс., или на 5,7%.

Как удалось выяснить с помощью сервиса Opendatabot, в 2018 году было зарегистрировано 80 672 новых предприятия. А прекратили деятельность (если сравнивать с данными официальной статистики) порядка 54 тыс. компаний.

За три месяца 2019 года зарегистрировались 16,5 тыс. новых компаний, что свидетельствует о некотором снижении темпов регистрации новых предприятий. В каких сферах деятельности предприятия создаются наиболее активно?

Наибольшее число компаний, как и прежде, в качестве своей основной деятельности указывают не производство, а торговлю. Так, из 80 тыс. предприятий, зарегистрировавшихся в 2018 году, порядка 30 тыс. связаны с оптовой торговлей и свыше 2 тыс. – с розничной. В 2019 году число оптовых торговых компаний выросло еще почти на 5 тыс., а розничных – на 534.

Свыше 6 тыс. новых компаний, созданных в 2018 году, планируют заниматься строительством (зданий и сооружений, а также специализированными строительными работами). Однако темпы прироста числа строительных компаний явно замедлились. Так, за 3 месяца 2019 года их было зарегистрировано только 1320.

Еще 3600 компаний, созданных в 2018 году, работают в сфере недвижимости (в нынешнем году их стало еще почти на 900 больше). 2825 предприятий связывают свою деятельность с сельским хозяйством (в 2019-м – плюс 808 таких компаний).

В сфере образования в минувшем году начали деятельность 1344 компании, а в 2019-м – 218, то есть темпы регистрации образовательных компаний также снижаются. В здравоохранении в минувшем и этом годах созданы 642 и 126 компаний соответственно.

Кроме того, в 2018-м в Украине были зарегистрированы 6676 общественных организаций. За 3 месяца 2019-го их число пополнилось еще 1418 организациями.

В то же время компаний, связанных с разного рода производством, регистрируется значительно меньше. Например, сфера производства продуктов питания пополнилась в минувшем году только 708 новыми предприятиями, производства напитков – 80, текстильного производства – 73. Деревообработкой занялись 430 новых предприятий, производством химической продукции – 170, изготовлением бумажных изделий – 94 и т.д.

В 2019-м или 2020 году многие экономические эксперты прогнозируют начало нового мирового кризиса. Или как минимум – спад темпов роста мировой экономики. В частности, в Еврозоне в конце 2018 – начале 2019 года уже зафиксировано замедление роста деловой активности.

"Темпы роста деловой активности в Еврозоне продолжало замедляться – до минимума за последних 4 года, по данным индекса РМІ. Причем создание новых предприятий практически прекратилось, а создание новых рабочих мест опустилось до самого низкого уровня за последних 2 года", – говорится, в частности, в последнем инфляционном отчете НБУ. Некоторое замедление роста экономики фиксируется и в США, хотя темпы ее роста все еще остаются самыми высокими с 2014 года.

В Украине, по данным статистики, с регистрацией новых предприятий и с динамикой открытия-закрытия предприятий, как видим, пока все в порядке. Значит ли это, что нашей в ближайшей перспективе можно не бояться экономических проблем?

"Количество открывающихся и закрывающихся предприятий – это один из факторов, который указывает на то, что деловая активность растет. Учитывая, что мы видим и другие показатели. Растет ВВП, растут доходы бюджета, растут бюджеты граждан, экспорт. Рост продолжается уже 12 кварталов. И показатель количества предприятий – еще один фактор, который подтверждает позитивные изменения в экономике Украины. Создается довольно много мощных предприятий. Пусть они небольшие по объемам, но сейчас в мире уже никто не строит гигантов индустрии. Поэтому формирование таких средних по объемам предприятий, где задействованы тысяча или несколько тысяч человек – вполне позитивная тенденция, которая говорит о том, что экономика движется в правильном направлении", – считает экономический эксперт и аналитик Борис Кушнирук.

"На самом деле количество предприятий – это косвенный фактор, который нельзя брать к анализу без учета других факторов. На основании только этой статистики я бы не стал делать выводы, нужно смотреть и на объективные факторы. Сейчас экономика Украины, пусть и не быстрыми темпами, но растет. Например, статистические данные за прошлый год показывают, что объемы строительства в прошлом году выросли на 17%. Возможно, идет процесс укрупнения этого бизнеса", – говорит директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых популярных в Украине бизнес-блогерах.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.