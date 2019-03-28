Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Бизнес в цифрах: сколько предприятий открывается и закрывается в Украине и о чем это говорит

Сегодня, 07:51

В Европе ситуация с новыми предприятиями ухудшается, но Украины это пока почти не коснулось

Фото: Pixabay
Бизнес в цифрах: сколько предприятий открывается и закрывается в Украине и о чем это говорит //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bd3/d17/5c9bd3d178457.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bd3/d17/5c9bd3d178457.jpg Экономика В Европе ситуация с новыми предприятиями ухудшается, но Украины это пока почти не коснулось

Одним из показателей состояния деловой активности и экономики в целом является количество предприятий в стране. Сокращается или растет их число? Насколько активно создаются новые? Если эти показатели показывают позитивную динамику, можно говорить о том, что экономика развивается и бизнес с оптимизмом смотрит в завтрашний день, и наоборот.

По данным Укрстата, в 2018 году количество активных, т. е. работающих предприятий в стране увеличилось почти на 27 тысяч, или на 4%. По состоянию на 1 ноября 2018 года Укрстат насчитал 667 тысяч таких предприятий. Однако годом ранее увеличение числа предприятий шло более активно. С ноября 2016-го по ноябрь 2017 года число предприятий увеличилось на 34,7 тыс., или на 5,7%.

Как удалось выяснить с помощью сервиса Opendatabot, в 2018 году было зарегистрировано 80 672 новых предприятия. А прекратили деятельность (если сравнивать с данными официальной статистики) порядка 54 тыс. компаний.

За три месяца 2019 года зарегистрировались 16,5 тыс. новых компаний, что свидетельствует о некотором снижении темпов регистрации новых предприятий. В каких сферах деятельности предприятия создаются наиболее активно?

Наибольшее число компаний, как и прежде, в качестве своей основной деятельности указывают не производство, а торговлю. Так, из 80 тыс. предприятий, зарегистрировавшихся в 2018 году, порядка 30 тыс. связаны с оптовой торговлей и свыше 2 тыс. – с розничной. В 2019 году число оптовых торговых компаний выросло еще почти на 5 тыс., а розничных – на 534.

Свыше 6 тыс. новых компаний, созданных в 2018 году, планируют заниматься строительством (зданий и сооружений, а также специализированными строительными работами). Однако темпы прироста числа строительных компаний явно замедлились. Так, за 3 месяца 2019 года их было зарегистрировано только 1320.

Еще 3600 компаний, созданных в 2018 году, работают в сфере недвижимости (в нынешнем году их стало еще почти на 900 больше). 2825 предприятий связывают свою деятельность с сельским хозяйством (в 2019-м – плюс 808 таких компаний).

В сфере образования в минувшем году начали деятельность 1344 компании, а в 2019-м – 218, то есть темпы регистрации образовательных компаний также снижаются. В здравоохранении в минувшем и этом годах созданы 642 и 126 компаний соответственно.

Кроме того, в 2018-м в Украине были зарегистрированы 6676 общественных организаций. За 3 месяца 2019-го их число пополнилось еще 1418 организациями.

В то же время компаний, связанных с разного рода производством, регистрируется значительно меньше. Например, сфера производства продуктов питания пополнилась в минувшем году только 708 новыми предприятиями, производства напитков – 80, текстильного производства – 73. Деревообработкой занялись 430 новых предприятий, производством химической продукции – 170, изготовлением бумажных изделий – 94 и т.д.

В 2019-м или 2020 году многие экономические эксперты прогнозируют начало нового мирового кризиса. Или как минимум – спад темпов роста мировой экономики. В частности, в Еврозоне в конце 2018 – начале 2019 года уже зафиксировано замедление роста деловой активности.

"Темпы роста деловой активности в Еврозоне продолжало замедляться – до минимума за последних 4 года, по данным индекса РМІ. Причем создание новых предприятий практически прекратилось, а создание новых рабочих мест опустилось до самого низкого уровня за последних 2 года", – говорится, в частности, в последнем инфляционном отчете НБУ. Некоторое замедление роста экономики фиксируется и в США, хотя темпы ее роста все еще остаются самыми высокими с 2014 года.

В Украине, по данным статистики, с регистрацией новых предприятий и с динамикой открытия-закрытия предприятий, как видим, пока все в порядке. Значит ли это, что нашей в ближайшей перспективе можно не бояться экономических проблем?

"Количество открывающихся и закрывающихся предприятий – это один из факторов, который указывает на то, что деловая активность растет. Учитывая, что мы видим и другие показатели. Растет ВВП, растут доходы бюджета, растут бюджеты граждан, экспорт. Рост продолжается уже 12 кварталов. И показатель количества предприятий – еще один фактор, который подтверждает позитивные изменения в экономике Украины. Создается довольно много мощных предприятий. Пусть они небольшие по объемам, но сейчас в мире уже никто не строит гигантов индустрии. Поэтому формирование таких средних по объемам предприятий, где задействованы тысяча или несколько тысяч человек – вполне позитивная тенденция, которая говорит о том, что экономика движется в правильном направлении", – считает экономический эксперт и аналитик Борис Кушнирук.

"На самом деле количество предприятий – это косвенный фактор, который нельзя брать к анализу без учета других факторов. На основании только этой статистики я бы не стал делать выводы, нужно смотреть и на объективные факторы. Сейчас экономика Украины, пусть и не быстрыми темпами, но растет. Например, статистические данные за прошлый год показывают, что объемы строительства в прошлом году выросли на 17%. Возможно, идет процесс укрупнения этого бизнеса", – говорит директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых популярных в Украине бизнес-блогерах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег бизнес, экономика, статистика, предприятия

Вы сейчас просматриваете новость " Бизнес в цифрах: сколько предприятий открывается и закрывается в Украине и о чем это говорит". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александра Романюк

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больше салонов красоты, но меньше СТО. Как изменилась сфера услуг Киева

Вчера, 14:35

В столице за шесть лет появились почти 200 парикмахерских и салонов красоты

Экономика Украины установила рекорд за семь лет: эксперты назвали причину

22 марта, 12:42

Рост ВВП фиксируется третий год подряд

Кризиса не будет: Fitch ухудшил прогноз по мировой экономике, но сохранил оптимизм

21 марта, 15:46

Сложная ситуация в развивающихся странах скоро улучшится, уверены в агентстве

Украина стала второй по темпам роста в рейтинге Doing Business

18 марта, 14:35

С 2014 года Украина поднялась в рейтинге на 41 позицию

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Евгений Петросян принял неожиданное решение

Учёные определили самую опасную для здоровья группу крови

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Обильное питье: печальные последствия

Киевлянам предлагают зарплаты под 40 тыс, но они не идут работать

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

В России забили тревогу из-за Крымского моста
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Роза Сябитова показала, в каких условиях живет за городом

Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна