Бизнесмен Курченко впервые попал в список санкций СНБО Украины

На разыскиваемого украинского бизнесмена наложен ряд ограничений, касающихся движения финансов и ведения бизнеса

Находящийся в международном розыске украинский бизнесмен Сергей Курченко впервые оказался в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В приложении к решению СНБО от 2 мая 2018 года, обнародованном на сайте президента Украины, в списке физических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры (санкции), указан бизнесмен, владелец группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" Курченко Сергей Витальевич.

Данные санкции, введенные на три года, предусматривают:

блокирование активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом);

предотвращение выводу капиталов за пределы Украины;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, в отношении которых применены санкции согласно данному закону.

Кроме того, согласно санкциям, Курченко запрещена выдача разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранном государстве, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства и др.

Как известно, бизнесмен Курченко считается приближенным к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Курченко объявлен в международный розыск. Перед новым годом Печерский районный суд Киева арестовал медиахолдинг Курченко.

Напомним, 2 мая СНБО Украины ввело в действие санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения. На днях президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против России.

Также Кабинету министров Украины поручено подать в месячный срок предложения о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры применения, реализации и мониторинга санкций.

Под действие санкций также попали российские телеканалы и радио. Помимо этого, украинским компаниями запретили пользоваться программным обеспечением "Московской биржи".