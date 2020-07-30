Бизнесмен обвинил Геруса в покрывании схемы "торговли воздухом" на энергорынке

По словам бизнесмена, схема позволяла зарабатывать 1,3 млн долларов в день

Сооснователь Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявил о причастности главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрея Геруса к манипуляциям на балансирующем рынке электроэнергии или так называемым схемам "торговли воздухом", сообщает "Главком".

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Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя выдвинутые накануне Антимонопольным комитетом обвинения в адрес Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Самый лживый персонаж украинской энергетики Андрей Герус оправдывал два месяца назад на заседании СНБО своих подельников из НКРЭКУ в их стремлении помогать грабить государственные компании НАЭК "Энергоатом", ПАО "Центрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель". Рассказывал про то, что это нормальная схема платы за балансирование", – утверждает Тынный.

По его словам, эта схема позволяла зарабатывать 1,3 млн долларов в день.

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"Негодование профессионалов тогда на заседании СНБО и последующие журналистские запросы всполошили креативных аферистов, и они понизили более чем вдвое фиктивные штрафы за небаланс с 45% до 20%. А ФГИ чуток (но это не точно) отодвинул от корыта "Центрэнерго" старших партнеров Геруса", – заявил Тынный.

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По его утверждению, схема продолжает действовать и сейчас, хотя ее масштаб после общественного резонанса уменьшен.

"Разумеется, все они воруют и сейчас. Будем надеяться, что аудиозаписи заседаний НКРЭКУ и СНБО не будут уничтожены. Будем надеяться, что рано или поздно в ГБР и НАБУ заинтересуются этой и другими аферами в традиционной энергетике Украины. А то тема Роттердам+ как-то исчерпала себя Пора обсудить тему "Минус Энергоатома", – подытожил Тынный.

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