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Благодаря новому энергорынку цена на электроэнергию упадет

8 июля, 21:55

Эксперты уверены, что ощутимое снижение цен станет возможным благодаря конкуренции на рынке электроэнергии


Теперь в Украине за потребителей соревнуются как производители, так и импортеры. Уже неделю в Украине работает новый рынок электроэнергии. Благодаря реформе в Украине должна повыситься конкуренция между поставщиками тока, а значит – снизиться цена.

Со стартом нового рынка электроэнергии никакого коллапса, проблем или неприятностей не произошло. Наоборот, Украина получила новые возможности. Раньше мы могли только продавать свет за границу. На прошлой же неделе впервые купили европейскую электроэнергию. Почти 38 млн киловатт часов поступило из Словакии и Венгрии в направлении Бурштынского энергоострова. Благодаря новому рынку Украина теперь может зарабатывать деньги и на транспортировке энергии.

"Речь идет об использовании потенциала Украины, ее электросетей, как рынка, через который производятся трейдинговые операции. То есть, грубо говоря, электроэнергия покупается в Словакии, далее сетями через Украину поставляется в Венгрию или Румынию", – объясняет директор по управлению портфелем энергоресурсов "D.Trading" Дмитрий Маляр.

Благодаря возможности покупать электроэнергию из Европы конкуренция теперь будет не только между украинскими поставщиками. Европейцы уже готовы бороться с украинскими компаниями за право работать на нашем рынке.

"На наш рынок пришли операторы из Европы, с их опытом и идеологией формирования свободного рынка. Это будет способствовать тому, чтобы лишние мощности генерируемых на территории нашего государства имели возможность для приобретения на территории Европы и как результат – создание дополнительной стоимости для нашей национальной экономики", – говорит эксперт в области энергорынка Андрей Никончук.

Для населения цена на электроэнергию останется неизменной, как и обещало правительство. Импорт электроэнергии создаст дополнительное предложение на рынке, что даст импульс стабилизации цены для промышленности, утверждают эксперты.

Напомним, 1 июля введен новый оптовый рынок электроэнергии в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом "О рынке электрической энергии". Запуск рынка — это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году. Розничный рынок электроэнергии в рамках реформы энергорынка был запущена с 1 января 2019 года.


Также мы писали о том, как изменения в отрасли скажутся на украинцах.

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Тег энергетика, видео, электроэнергия, энергосбережение, рынок электроэнергии

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