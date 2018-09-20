Ближе к энергонезависимости: ДТЭК Энерго увеличил производство электроэнергии из газового угля на 4%

Теплоэлектростанции ДТЭК Энерго в январе-августе 2018 года увеличили отпуск электроэнергии из украинского газового угля на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 17,8 млрд кВт-ч. Благодаря этому Украине нужно меньше импортного угля, а отечественная отрасль получает возможность для развития.

Реализуя программу по снижению зависимости в антраците, компания продолжает уменьшать его использование на ТЭС. Таким образом, производство электроэнергии из антрацита на ТЭС компании за 8 месяцев текущего года сократилось на четверть – до 2,7 млрд кВт-ч.

Главную роль в уменьшении использования импортного топлива сыграла ДТЭК Приднепровская ТЭС, которая сейчас генерирует электроэнергию только с ранее переоборудованных энергоблоков с марки А на марку Г. В прошлом месяце ТЭС произвела 103 млн кВт-ч электроэнергии из газового угля, тогда как в августе 2017 года станция работала на антраците и выработала меньше электроэнергии – 84 млн кВт-ч.

Причем к концу текущего года на станции будут переведены еще два энергоблока с антрацита на уголь марки Г. В результате, станция будет готова работать зимой с большей мощностью – 4-мя энергоблоками, используя только газовый уголь.

"Увеличение производства электроэнергии из украинского угля означает, что стабильность энергоснабжения потребителей – населения и промышленности – только усиливается. С приближением отопительного сезона это особо важно. Ведь только украинский ресурс можно оперативно и в нужных объемах поставлять на ТЭС. Поэтому вполне очевидно, что в энергетике он должен быть приоритетнее, чем импортный", – подчеркнул директор по генерации электроэнергии ДТЭК Энерго Сергей Куриленко.

Напомним, ДТЭК с лета 2017 года реализует программу по снижению зависимости Украины в импортном антраците, состоящей из трех ключевых шагов. Шаг №1 – перевод блоков ТЭС с антрацита на газовый уголь. Шаг №2 – обеспечение ТЭС углем украинской добычи. И шаг №3 – модернизаций мощностей ТЭС для эффективной и бесперебойной работы.