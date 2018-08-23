Более 2,5 млрд грн с начала года взыскали с неплательщиков алиментов в Украине

В Минюсте напомнили, что вскоре вступит в силу второй пакет норм по законам "Чужих детей не бывает"

В Украине с начала этого года взыскали более двух с половиной миллиардов гривен с недобросовестных родителей, которые не платят алименты.

В Министерстве юстиции утверждают – это больше, чем за весь прошлый год, и напоминают, что уже с 29 августа вступает в силу второй пакет законодательных инициатив "Чужих детей не бывает".

Напомню, по новым правилам разведенные родители, которые заботятся об образовании и развитии детей, получат налоговую льготу. А вот те, кто пренебрегают обязанностями перед детьми, будут получать штрафы за неуплаченные алименты.

Недавно мы писали о том, что сотрудникам управления юстиции Кировоградской области удалось взыскать 40 тысяч гривен с неплательщика алиментов – отец четверых детей за десять лет задолжал около 100 тысяч гривен и не выплатил ни копейки для своих дочерей.

Ранее в Украине уже ввели новые наказания для должников-алиментщиков, но Министерство юстиции планирует увеличить размер выплат и ввести уголовную ответственность для тех, кто уклоняется от общественно-полезных работ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже предупредил, что неплательщиков алиментов ждут жесткие наказания и "преследования по всем направлениям" с целью принуждения платить деньги на детей.