Болеть в Украине едва ли не дороже, чем в Бельгии и США: сколько тратим на лекарства от простуды

Врачи и аптекари рассказали, как сэкономить на лекарствах от простуды

Насколько дорого болеть? Корреспонденты новостей "Сегодня" вычислили стоимость минимального набора необходимых лекарств, на которые придется потратиться в случае простуды. И сравнили средний чек в Украине с таким же в Брюсселе и Вашингтоне.

Таблетки, спреи и сиропы – разнообразие противопростудных средств в бельгийских аптеках впечатляет. Правда, цены стартуют со 120 гривен, на наши деньги, за обычный парацетамол. В отличие от украинцев, склонных к самолечению, бельгийцы больше полагаются на опыт медиков.

"Иду к врачу. Принимаю то, что он прописывает. В целом где-то 20 евро трачу на таблетки и еще 30 евро – за консультацию", – говорит местная жительница.

В Соединенных Штатах бороться с простудой и гриппом еще дороже.

"Аптечка на первое время, думаю, обойдется долларов в 50", – отмечает местный житель.

Впрочем, многие американцы пытаются сэкономить, ограничиваясь тем же парацетамолом. Его стоимость в США на наши деньги от 100 гривен.

"Я покупаю дешевые аналоги популярных лекарств, они меня устраивают. Это более выгодно. Только так я могу наполнить свою аптечку", – делится местная жительница.

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В Украине тоже можно поболеть на разный кошелек.

"Лекарства такие дорогие. Видите, я уже отдала более 1000 гривен и снова на 500 гривен набрала лекарств. И это еще не конец", – жалуется киевлянка Галина.

Впрочем, сэкономить можно, утверждают аптекари. Ведь на полках есть бюджетные варианты любого противопростудного препарата. Стоимость зависит не от состава, а от бренда.

Александр Ломако, заведующий аптеки:

"Разница колеблется от 10-20 до сотен гривен. Средняя стоимость будет где-то в районе 100 гривен".

Конечно, одними противопростудными лекарствами дело может не ограничиться. Капли в нос, средства от кашля или боли в горле потянут еще минимум на сотню гривен, если отечественного производства. Импортные обойдутся в несколько сотен. Главное – не покупать лишнего, предостерегает специалист, врач Екатерина Бандрина:

"Если врач вам назначает препаратов шесть, семь, восемь – стоит задуматься. Наверняка что-то лишнее. Потому что достаточно четырех препаратов вполне".

А если посмотреть на ближайших соседей, то ситуация там не лучше. Порой доходит до абсурда. Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в России лекарства начали продавать в кредит. Разбить оплату можно на год, но из-за процентов придется переплатить почти четверть стоимости.

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