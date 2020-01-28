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Болгария откажется от 50% российского газа: стало известно, чем заменит его

28 января, 15:44

София решила диверсифицировать поставки голубого топлива

/ Фото: Pixabay

Болгария, которая начала получать газ в обход Украины, планирует заместить 50% поступающего из России голубого топлива газом из Азербайджана и США. Об этом заявили в Министерстве энергетики Болгарии. Сейчас эта страна получает от РФ около трех миллиардов кубометров газа в год.

"Что касается природного газа, наша страна будет продолжать работу по диверсификации своих источников и маршрутов для страны. Болгария и США имеют широкое поле сотрудничества в области сжиженного природного газа", – отметили в болгарском ведомстве.

По словам министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой, к концу 2020 года 50% потребления природного газа в стране будет диверсифицировано.

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Напомним, в июне 2019 года Болгария получила первые объемы американского сжиженного газа (СПГ, LNG). В целом по итогам прошлого года страна получила 0,5 млрд кубометров американского LNG.

Кроме того, еще в начале 2019 года Болгария объявила тендер на проектирование и строительство газопровода ICGBмежду этой страной и Грецией, по которому будет поставляться азербайджанский газ.

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газ Россия Болгария Газпром СПГ LNG

Источник: Интерфакс-Украина

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