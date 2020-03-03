Болгария получила огромную скидку на российский газ

"Газпрому" грозили штрафы, если бы он не снизил цену

Болгария получила от России существенную скидку на газ после того, как местный поставщик Bulgargaz пригрозил обратиться в Еврокомиссию с жалобой на "Газпром". Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

По его словам, скидка от "Газпрома" составила 40%.

"Газпром" сегодня (3 марта. – Ред.) нам передал подписанный договор с самым большим снижением цены на природный газ, более чем на 40%", – сказал Борисов, при этом не уточнив новую цену на газ.

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Несмотря на предыдущие споры с "Газпромом", Бойко назвал это событие "символичным подарком" к 142-й годовщине освобождения Болгарии в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая отмечается 3 марта, подчеркнув, что диверсификация и конкуренция снижают цены на газ.

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Ранее речь шла о нарушении "Газпромом" обязательства по корректировке цен на российский газ в соответствии со среднерыночными ценами в ЕС. Расследование по этому вопросу длилось семь лет и закончилось без штрафа, но с важными условиями: российская компания должна была снизить цены и прекратить действия по ограничению конкуренции на восточноевропейском рынке.

Расследование касалось предполагаемого злоупотребления "Газпромом" своим доминирующим положением на газовых рынках в Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Венгрии и Словакии. Ход дела определил рыночные цены на природный газ в Европе. Это цены на континентальных хабах, а также средние пограничные цены для Германии, Франции и Италии.

Напомним, в конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". Вместо этого газ с тех поступал исключительно из стран Евросоюза по реверсным маршрутам. Впрочем, теперь Украина допускает прямой импорт газа из России.

Такие заявления начали звучать после того, как Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. В рамках компромисса Россия заплатила Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а остальные судебные иски аннулированы обоими сторонами.

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