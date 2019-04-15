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Болгария воздержалась: в ЕС почти единогласно приняли решение по "Северному потоку – 2"

Сегодня, 12:25

Процедура утверждения новой Газовой директивы подошла к концу

Фото: nord-stream2.com
Фото: nord-stream2.com.

Совет ЕС сегодня, 15 апреля утвердил европейскую Газовую директиву с учетом внесенных поправок. Прописанные в документе нормы распространяются на российский газопровод "Северный поток – 2", который прокладывается в обход Украины. 

Голосование прошло в совете ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству. Согласно процедуре принятия решений в ЕС, одобренный Европарламентом законопроект может утверждать любой из советов министров Евросоюза. Одобрение документа на заседании в Люксембурге прошло без обсуждения.

Согласно результатам голосования, обновленную газовую директиву поддержали 27 из 28 стран ЕС. Представитель Болгарии на голосовании воздержался.

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Теперь обновленная Газовая директива вступит в силу через 20 дней после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза. В течение девяти месяцев государства-члены ЕС должны адаптировать свои национальные законодательства к новому европейскому закону.

Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска "Северного потока — 2", чтобы ее действие распространилось на этот проект. Россия собирается ввести "Северный поток — 2" в эксплуатацию до конца 2019 года.

Как сообщалось,  поправки в Газовую директиву одобрила сначала Еврокомиссия (18 марта), а потом – Европарламент (4 апреля). Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. Поправки должны привести функционирование "Северного потока – 2" в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам. 

Более подробно о новых поправках в Газовую директиву можно почитать в материале "Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве".

Газопровод "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. 

При этом национальное энергетическое агентство Дании 27 марта приняло промежуточное решение по "Северному потоку – 2". В "Нафтогазе Украины" заявили, что таким образом Дания выступила против строительства газопровода в своих территориальных водах. Но оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG опроверг эту информацию. В компании подчеркнули: энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта, а не запретило его. Позже пресс-служба агентства уточнила, что "не может подтвердить, что ведомство сказало "нет" проекту Nord Stream 2".


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Тег Северный поток, Nord Stream, Совет ЕС, Nord Stream 2, Северный поток 2

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Источник:

Интерфакс-Украина

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