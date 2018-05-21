Болгарский поток: "друзья" России заговорили о новом газопроводе в обход Украины

Радев заявил, что также его страна претендует на активный транзит российского газа в другие страны ЕС

В то время, как в Германии начали строить "Северного потока – 2", Болгария заявила, что тоже нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Об этом сообщил президент Болгарии Румен Радев в интервью российскому изданию, передает ТАСС.

"Что касается поставок газа из России, то я считаю, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом", – отметил Радев и предложил России организовать "прямой выход российского газа на черноморское побережье Болгарии".

Болгария, по его словам, также планирует добиться увеличения объемов транзита газа при поддержке ЕС.

"По линии Фонда соединения Европы было безвозмездно выделено 920 тыс. евро на предпроектные изыскания. Эти работы уже ведутся, а одной из основных целей проекта является увеличение транзита природного газа, в том числе и российского, через территорию Болгарии", – подчеркнул Радев.

Отметим, что социалист Радев еще во время своей избирательной кампании неоднократно призывал к улучшению отношений с Россией и отмены антироссийских санкций, введенных ЕС. Радев ранее говорил и о том, что Крым является украинским де-юре, но российским де-факто, и что Россия не является врагом Болгарии.

Ранее сообщалось, что из-за строительства газопровода в обход украинской ГТС, Украина может остаться без транзита и потерять 3 млрд долларов за год.