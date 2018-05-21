Болгарский поток: "друзья" России заговорили о новом газопроводе в обход Украины

Сегодня, 08:31

Радев заявил, что также его страна претендует на активный транзит российского газа в другие страны ЕС

Фото: AFP
Фото: AFP

В то время, как в Германии начали строить "Северного потока – 2", Болгария заявила, что тоже нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Об этом сообщил президент Болгарии Румен Радев в интервью российскому изданию, передает ТАСС.

"Что касается поставок газа из России, то я считаю, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом", – отметил Радев и предложил России организовать "прямой выход российского газа на черноморское побережье Болгарии".

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Болгария, по его словам, также планирует добиться увеличения объемов транзита газа при поддержке ЕС.

"По линии Фонда соединения Европы было безвозмездно выделено 920 тыс. евро на предпроектные изыскания. Эти работы уже ведутся, а одной из основных целей проекта является увеличение транзита природного газа, в том числе и российского, через территорию Болгарии", – подчеркнул Радев.

Отметим, что социалист Радев еще во время своей избирательной кампании неоднократно призывал к улучшению отношений с Россией и отмены антироссийских санкций, введенных ЕС. Радев ранее говорил и о том, что Крым является украинским де-юре, но российским де-факто, и что Россия не является врагом Болгарии.

Ранее сообщалось, что из-за строительства газопровода в обход украинской ГТС, Украина может остаться без транзита и потерять 3 млрд долларов за год.
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