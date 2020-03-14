Больничные людям с подозрением на коронавирус: сколько заплатят и как получить

Сумма выплат будет зависеть от средней зарплаты и стажа

Украинцы с симптомами ОРВИ или подозрением на коронавирус имеют право на оплачиваемый больничный. В период введенного в Украине карантина Фонд социального страхования будет платить пособие по временной потере трудоспособности. Об этом написали в сообщении Фонда социального страхования Украины.

Если врач подтвердил временную нетрудоспособность человека, Фонд выплатит компенсацию потерянного заработка за время лечения. Размер выплат зависит от страхового стажа и среднедневной заработной платы работника: страховой стаж до 3 лет – 50% средней заработной платы, стаж от 3 до 5 лет – 60%, от 5 до 8 лет – 70% и если стаж более 8 лет – 100%.

100% средней зарплаты также платят также льготникам.

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Также подчеркивается, что первые пять дней больничного оплачивает работодатель. Уже с шестого дня больничного и до момента выздоровления деньги платит Фонд соцстраха.

Чтобы получить помощь человек должен передать листок нетрудоспособности работодателю. А работодатель дальше уже передает информацию в Фонд социального страхования.

Кроме того, если у работника заболел ребенок младше 14 лет и за ним надо ухаживать дома или в больнице, Фонд будет платить больничные с первого дня ухода. Но если дети не больны и находятся дома на карантине, выплачивать больничные родителям не будут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как будет работать "Укрпочта" во время общенационального карантина.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько выделит государство на борьбу с коронавирусом. Из государственного резерва в учреждения здравоохранения переданы 10 млн масок.

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