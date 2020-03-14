Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Больничные людям с подозрением на коронавирус: сколько заплатят и как получить

14 марта, 10:56

Татьяна Очеретяна

Сумма выплат будет зависеть от средней зарплаты и стажа

Украинцы с симптомами ОРВИ или подозрением на коронавирус имеют право на оплачиваемый больничный. В период введенного в Украине карантина Фонд социального страхования будет платить пособие по временной потере трудоспособности. Об этом написали в сообщении Фонда социального страхования Украины.

Если врач подтвердил временную нетрудоспособность человека, Фонд выплатит компенсацию потерянного заработка за время лечения. Размер выплат зависит от страхового стажа и среднедневной заработной платы работника: страховой стаж до 3 лет – 50% средней заработной платы, стаж от 3 до 5 лет – 60%, от 5 до 8 лет – 70% и если стаж более 8 лет – 100%.

100% средней зарплаты также платят также льготникам.

Реклама

Также подчеркивается, что первые пять дней больничного оплачивает работодатель. Уже с шестого дня больничного и до момента выздоровления деньги платит Фонд соцстраха.

Чтобы получить помощь человек должен передать листок нетрудоспособности работодателю. А работодатель дальше уже передает информацию в Фонд социального страхования.

В тренде
Оккупация Крыма против развития РФ: экс-депутат Госдумы объяснил, почему российские ракеты не летают

Кроме того, если у работника заболел ребенок младше 14 лет и за ним надо ухаживать дома или в больнице, Фонд будет платить больничные с первого дня ухода. Но если дети не больны и находятся дома на карантине, выплачивать больничные родителям не будут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как будет работать "Укрпочта" во время общенационального карантина.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько выделит государство на борьбу с коронавирусом. Из государственного резерва в учреждения здравоохранения переданы 10 млн масок.

Также смотрите, как живут разные страны в условиях карантина:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин выплаты больничные Фонд социального страхования

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить больше
В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить большеЭкономика
Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют
Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валютЭкономика
Повышение пенсий для украинцев: Шмыгаль сделал заявление
Повышение пенсий для украинцев: Шмыгаль сделал заявлениеЭкономика
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку земли
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку землиПолитика
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплата
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплатаПолитика
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефти
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефтиРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...